Saiyaara OTT Release Netflix Know When and Where to Watch Movie ओटीटी पर कब-कहां देखें अनीत-अहान की 'सैयारा'? कास्टिंग डायरेक्टर ने इंस्टा पोस्ट करके बताया, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSaiyaara OTT Release Netflix Know When and Where to Watch Movie

ओटीटी पर कब-कहां देखें अनीत-अहान की 'सैयारा'? कास्टिंग डायरेक्टर ने इंस्टा पोस्ट करके बताया

Saiyaara OTT Release: अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा सिनेमाघरों में धूम मचा चुकी है, लेकिन अब दर्शकों को इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:58 PM
share Share
Follow Us on
ओटीटी पर कब-कहां देखें अनीत-अहान की 'सैयारा'? कास्टिंग डायरेक्टर ने इंस्टा पोस्ट करके बताया

बॉलीवुड के डेब्यू एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर एक-दो नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। मोहित सूरी की इस फिल्म ने साबित कर दिया कि सिर्फ सुपरस्टार्स की फिल्में ही सैकड़ों करोड़ का बिजनेस नहीं करती हैं। बेहिसाब लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे और सोशल मीडिया पर दर्शकों की दीवानगी के क्लिप भी वायरल हुए। जो दर्शक इस फिल्म को देखने थिएटर्स में नहीं जा सके उनके लिए गुड न्यूज यह है कि अब यह मूवी जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है।

ओटीटी पर कब-कहां रिलीज होगी सैयारा?

अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातो-रात स्टार बना देने वाली मोहित सूरी डायरेक्टेड इस फिल्म को फैंस ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। यश राज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके इसकी ओटीटी रिलीज डेट बताई है। वायरल पोस्ट के मुताबिक 'सैयारा' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 12 सितंबर को रिलीज होगी। कमेंट सेक्शन में फैंस का रिएक्शन देखते ही बन रहा है। एक फॉलोअर ने लिखा- मैं तो यह फिल्म हर इतवार को देख सकता हूं।

Social Media Post

ओटीटी रिलीज को लेकर फैंस की दीवानगी

वहीं दूसरे ने लिखा- तारीख सेव कर ली है। फिल्म की रिलीज का इंतजार रहेगा। ढेरों लोगों ने इमोजी बनाकर अपने रिएक्शन्स दिए हैं, लेकिन अभी मेकर्स ने इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, ऐसे में फिल्म की आधिकारिक ओटीटी रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार रहेगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो डेब्यू फिल्म के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद अब खबर है कि अहान पांडे और अनीत पड्डा के पास ढेरों ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वह अपनी अगली मूवी सोच-समझकर चुनेंगे।

Saiyaara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।