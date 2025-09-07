ओटीटी पर रिलीज होने जा रही सैयारा, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये रोमांटिक फिल्म

अनीत पड्डा और अहान पांडे की फिल्म सैयारा अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म ने कमाई के मामले में कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ा है।

मोहित सुरी की फिल्म सैयारा 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। सिनेमाघरों से कई वीडियो आए थे जिसमें फैंस फिल्म को देखकर बुरी तरह रोते नजर आए थे। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अगर आप ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे तो अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।

कब और कहां देख सकेंगे मोहित सुरी की फिल्म अनीत पड्डा और अहान पांडे की फिल्म सैयारा 12 सितंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ये फिल्म अहान पांडे की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए थे।

फिल्म में नजर आए थे ये सितारे सैयारा एक मॉडर्न डे रोमांटिक फिल्म है। फिल्म में प्यार, अलग होने का दर्द और दोनों किरदारों की स्ट्रगल दिखाई गई थी। अहान पांडे ने फिल्म में कृष कपूर का किरदार निभाया था। वहीं, अनीत पड्डा ने फिल्म में वाणी बत्रा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में गीता अग्रवाल, वरुण बडोला, राजेश कुमार और आलम खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे।