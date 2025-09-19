Saiyaara Fame Aneet Padda Replace Kiara Advani in Dinesh Vijan curated horror comedy universe अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस, ‘सैयारा’ के बाद अब इस फिल्म में आएंगी नजर?, Bollywood Hindi News - Hindustan
अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस, ‘सैयारा’ के बाद अब इस फिल्म में आएंगी नजर?

कहा जा रहा है कि ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को रिप्लेस कर दिया है। अब वह दिनेश विजन की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की ‘शक्ति शालिनी’ में नजर आएंगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 12:26 PM
‘सैयारा’ फिल्म से दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वालीं एक्ट्रेस अनीत पड्डा अब सीधे बड़े पर्दे पर एक और बड़ा कदम रखने जा रही हैं। उन्हें दिनेश विजन की क्यूरेटेड हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ में लीड रोल के लिए चुना गया है। इस खबर ने इंडस्ट्री और फैंस दोनों के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि इस फिल्म के लिए पहले कियारा आडवाणी फाइनल थीं, लेकिन अब उनकी जगह अनीत को साइन कर लिया गया है।

दिनेश विजन की पसंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोड्यूसर दिनेश विजन और उनकी टीम पिछले दो महीने से अनीत पड्डा के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। इस दौरान अनीत ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट और प्रोफेशनल फोटोशूट भी पूरा किया। सूत्रों का कहना है कि विजन ‘सैयारा’ में अनीत की शानदार परफॉर्मेंस देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का अगला चैप्टर उनकी पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेज़ेंस के इर्द-गिर्द बनाने का फैसला किया।

डायरेक्शन और शूटिंग की डिटेल्स

डायरेक्शन की कमान ‘मुंज्या’ फेम आदित्य सर्पोटदर को सौंपे जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि ‘शक्ति शालिनी’ की शूटिंग 2025 के आखिर में शुरू होगी और 2026 में इसकी रिलीज तय की जा सकती है।

हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की बाकी फिल्में

दिनेश विजन का हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स पहले से ही चर्चा में है। इसी यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘थामा’, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे, दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इसके बाद आलिया भट्ट स्टारर ‘चामुंडा’ की शूटिंग 2026 में शुरू होगी। ऐसे में ‘शक्ति शालिनी’ इस फ्रैंचाइज़ी का एक और अहम हिस्सा बन जाएगी।

अनीत पड्डा की कास्टिंग

‘शक्ति शालिनी’ में लीड रोल को लेकर कई बड़ी अभिनेत्रियों के नामों पर चर्चा थी, लेकिन आखिरकार यह रोल अनीत पड्डा के हिस्से आया। उनकी कास्टिंग ने इस पॉपुलर फ्रैंचाइज़ी को एक फ्रेश अपील दी है।

