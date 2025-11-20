क्या रिलेशनशिप में हैं अहान पांडे और अनीत पड्डा? करण जौहर ने दिया हिंट, यूजर्स बोले- 'अब तो कंफर्म है'
यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस 'सैयारा' 18 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूवी में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी काफी शानदार नजर आई। रिलीज के साथ ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था।
'सैयारा' इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया और रातों-रात इंडस्ट्री में छा गए। दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया। इस फ्रेश जोड़ी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को छू गई थी। यही नहीं, मूवी में उनके रोमांस के चर्चे ही नहीं हुए बल्कि ऑफस्क्रीन भी इनके रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैले हुए हैं। लेकिन अब ये अफवाहें सच लगने लगी है। ऐसा तब से हुआ जब से करण जौहर ने इसके रिलेशनशिप में होने का हिंट दिया।
'अहनीत' के रिलेशनशिप में होने का दिया हिंट
दरअसल, फिल्म मेकर करण जौहर हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट "सर्विंग इट अप विद सानिया" का हिस्सा बने। इस दौरान बात करते हुए उन्होंने 'अहनीत' (अहान पांडे और अनीत पड्डा) को 'आईटी कपल' कहा। करण ने दोनों के डेटिंग को लेकर हिंट देते हुए कहा, 'अभी तक उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए अगर वे डेटिंग करने वाले हैं, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया है।' बस फिर क्या था करण के इस बयान के बाद उनके डेटिंग की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस पर नेटिजन्स का मानना है कि करण ने बातों ही बातों में अहान-अनीत के डेटिंग को कंफर्म किया है।
जानें कलेक्शन
बता दें यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस 'सैयारा' 18 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूवी में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी काफी शानदार नजर आई। रिलीज के साथ ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म का दुनिया भर में कलेक्शन 570.67 करोड़ रुपये बताया गया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।