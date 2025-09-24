सैयारा के बाद नई लव स्टोरी डायरेक्ट कर रहे हैं मोहित सूरी, फिर मिलाया यशराज फिल्म्स के साथ हाथ

अहान पांडे अनीत पड्डा के साथ सैयारा जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर मोहित सूरी ने एक बार फिर यशराज बैनर से नई रोमांटिक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। फिल्म के फ्लोर पर जाने की जानकारी सामने आई है।

पिछले दिनों रिलीज हुई मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। इस फिल्म से अहान पांडे ने अपना डेब्यू किया था और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आई। ये यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और मोहित की यह पहली कोलैबोरेशन थी। लीड एक्टर्स की जोड़ी और केमिस्ट्री को ऑडियंस ने पसंद किया। अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही है। इस बीच ताजा खबर ये भी आ रही है कि मोहित सूरी एक बार फिर यशराज बैनर के साथ मिलकर नई लवस्टोरी पर फिल्म बना रहे हैं।

फिर बनेगी सैयारा जैसी प्रेम कहानी पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, मोहित को फिल्म की सफलता के बाद कई बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ ही अपनी क्रिएटिव पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक, नई फिल्म भी एक ग्रैंड रोमांटिक म्यूजिकल होगी, जिसे अक्षय विधानी प्रोड्यूस करेंगे और आदित्य चोपड़ा प्रेज़ेंट करेंगे।

म्यूजिकल कहानी सूत्र ने बताया कि फिल्म की सेंट्रल प्लॉटलाइन तय कर ली गई है और अब मोहित अपनी टीम के साथ मिलकर इसे स्क्रीनप्ले का रूप देंगे। “मोहित सूरी और YRF फिर से बड़े पर्दे पर जादू बिखेरने को तैयार हैं। यह फिल्म भी सैयारा की तरह एक म्यूजिकल सागा होगी, जो रोमांटिक जॉनर को नई ऊंचाई देगी।”