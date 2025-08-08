Saiyaara Box Office Collection Day 21 Ahaan Panday And Aneet Padda Debut Movie Thursday Report Son Of Sardaar 2 Dhadak 2 Saiyaara BO Day 21: घट रहा है 'सैयारा' का बिजनेस, गुरुवार को की अब तक की सबसे कम कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Saiyaara BO Day 21: घट रहा है 'सैयारा' का बिजनेस, गुरुवार को की अब तक की सबसे कम कमाई

'सैयारा' 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी है, जिसने अब तक काफी शानदार कमाई की। लेकिन अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ती नजर आ रही है। 'सैयारा' ने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:40 AM
यशराज बैनर तले बनी 'सैयारा' 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है। 'सैयारा' के साथ ही अहान पांडे ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में अहान ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। मूवी में अहान के साथ एक्ट्रेस अनीत पड्ढा लीड रोल में हैं। 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस मूवी को रिलीज हुए आज 21 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब 'सैयारा' के गुरुवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितना बिजनेस कर लिया है।

घट रहा है 'सैयारा' का बिजनेस

'सैयारा' 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी है, जिसने अब तक काफी शानदार कमाई की। लेकिन अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ती नजर आ रही है। 'सैयारा' ने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। ऐसे में अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुका है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सैयारा' ने को खबर लिखने तक 21वें दिन 1.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं है। इसका टोटल कलेक्शन अब तक 308.45 करोड़ रुपये हो चुका है।

डे वाइज देखें 'सैयारा' का कलेक्शन

डे 1- 21.5 करोड़ रुपये

डे 2- 26 करोड़ रुपये

डे 3- 35.75 करोड़ रुपये

डे 4- 24 करोड़ रुपये

डे 5- 25 करोड़ रुपये

डे 6- 21.5 करोड़ रुपये

डे 7- 19 करोड़ रुपये

डे 8- 18 करोड़ रुपये

डे 9- 26.5 करोड़ रुपये

डे 10- 30 करोड़ रुपये

डे 11- 9.25 करोड़ रुपये

डे 12- 10 करोड़ रुपये

डे 13- 7.5 करोड़ रुपये

डे 14- 6.5 करोड़ रुपये

डे 15- 4.5 करोड़ रुपये

डे 16- 6.75 करोड़ रुपये

डे 17- 8 करोड़ रुपये

डे 18- 2.35 करोड़ रुपये

डे 19- 2.5 करोड़ रुपये

डे 20- 2.00 करोड़ रुपये

डे 21- 1.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 308.45 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

