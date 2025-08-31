सैयारा वाले अहान पांडे ने बताया अपनी असली हिंदू नाम, बॉलीवुड से है खास कनेक्शन

सैयारा वाले अहान पांडे ने अपने असली हिंदू नाम का खुलासा किया है। अहान पांडे के इस नाम का बॉलीवुड से खास कनेक्शन है। उन्होंने इस दौरान बताया कि उनका परिवार यश राज फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं।

सैयारा में कृष कपूर का किरदार निभाने वाले अहान पांडे अपनी पहली ही फिल्म से घर-घर में फेमस हो गए हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। अब अहान पांडे ने हाल ही में बताया कि उनकी दादी उन्हें क्या कहकर बुलाती थीं और उनका असली हिंदू नाम क्या है। इस दौरान अहान पांडे ने ये भी बताया कि उनका परिवार यश राज फिल्म्स को बहुत पसंद करता है।

क्या है अहान पांडे का असली हिंदू नाम? द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ खास बातचीत में अहना पांडे ने कहा कि उनका और उनकी बहन अलाना पांडे का हिंदू नाम उनकी दादी से जुड़ा है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है इसका श्रेय मेरी दादी को जाता है। वो मेरी सबसे करीबी व्यक्ति थीं जिन्हें मैं खो दिया। यश राज फिल्म्स मेरे लिए सपना था, ये वो सिनेमा था जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, वो सिनेमा जिसका मेरी दादी ने सपना देखा था कि मैं उसका हिस्सा बनूंगा। वो मुझे राज बुलाती थीं। मेरी बहन का हिंदू नाम चांदनी है और मेरा हिंदू नाम यश है, हम बड़े फिल्मी यशराज [फिल्म्स] प्रेमी हैं।"

अहान ने यश राज फिल्म्स का किया था इंतजार इस बातचीत में अहान ने बताया कि उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म के लिए ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने यश राज फिल्म्स का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बचपन का सपना था। उन्होंने कहा कि मेरी दादी चाहती थीं कि मैं एक एक्टर बनूं, मैं राइटर बनना चाहता हूं, तो कहीं न कहीं ये मैंने उनके लिए किया है।