Saiyaara Ahaan Panday Reveals Real Hindu Name of him and sister Alaana सैयारा वाले अहान पांडे ने बताया अपनी असली हिंदू नाम, बॉलीवुड से है खास कनेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
सैयारा वाले अहान पांडे ने अपने असली हिंदू नाम का खुलासा किया है। अहान पांडे के इस नाम का बॉलीवुड से खास कनेक्शन है। उन्होंने इस दौरान बताया कि उनका परिवार यश राज फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:03 PM
सैयारा में कृष कपूर का किरदार निभाने वाले अहान पांडे अपनी पहली ही फिल्म से घर-घर में फेमस हो गए हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। अब अहान पांडे ने हाल ही में बताया कि उनकी दादी उन्हें क्या कहकर बुलाती थीं और उनका असली हिंदू नाम क्या है। इस दौरान अहान पांडे ने ये भी बताया कि उनका परिवार यश राज फिल्म्स को बहुत पसंद करता है।

क्या है अहान पांडे का असली हिंदू नाम?

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ खास बातचीत में अहना पांडे ने कहा कि उनका और उनकी बहन अलाना पांडे का हिंदू नाम उनकी दादी से जुड़ा है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है इसका श्रेय मेरी दादी को जाता है। वो मेरी सबसे करीबी व्यक्ति थीं जिन्हें मैं खो दिया। यश राज फिल्म्स मेरे लिए सपना था, ये वो सिनेमा था जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, वो सिनेमा जिसका मेरी दादी ने सपना देखा था कि मैं उसका हिस्सा बनूंगा। वो मुझे राज बुलाती थीं। मेरी बहन का हिंदू नाम चांदनी है और मेरा हिंदू नाम यश है, हम बड़े फिल्मी यशराज [फिल्म्स] प्रेमी हैं।"

अहान ने यश राज फिल्म्स का किया था इंतजार

इस बातचीत में अहान ने बताया कि उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म के लिए ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने यश राज फिल्म्स का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बचपन का सपना था। उन्होंने कहा कि मेरी दादी चाहती थीं कि मैं एक एक्टर बनूं, मैं राइटर बनना चाहता हूं, तो कहीं न कहीं ये मैंने उनके लिए किया है।

सैयारा की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म को मोहित सुरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने दुनियाभर मेम करीब 563 करोड़ की कमाई की है। फिल्म में अहान पांडे के साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं।

Ahaan Panday

