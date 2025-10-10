saiyaara actress trolled for dancing on lab pe aati hai dua people thinks she is disrespecting muslim prayer अनीत पड्डा ने उड़ाया मुस्लिम धर्म का मजाक? देखें एक वीडियो पर क्यों भड़के हैं लोग, Bollywood Hindi News - Hindustan
saiyaara actress trolled for dancing on lab pe aati hai dua people thinks she is disrespecting muslim prayer

अनीत पड्डा ने उड़ाया मुस्लिम धर्म का मजाक? देखें एक वीडियो पर क्यों भड़के हैं लोग

अनीत पड्डा को सैयारा के बाद लोगों ने रातोरात सिर-आंखों पर बैठा लिया। अब उनके एक पुराने वीडियो को देखकर कुछ लोगों का पारा चढ़ा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि अनीत ने मुस्लिम प्रेयर का अपमान किया, चेक करें क्या आपको भी ऐसा लगा?

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:53 AM
सेंसेशन अनीत पड्डा के एक पुराने वीडियो ने कुछ लोगों की भावनाएं आहत कर दी हैं। दरअसल वायरल वीडियो में अनीत अपनी एक दोस्त के साथ मुस्लिम गीत 'लब पे आती है दुआ' पर डांस कर रही हैं। लोग इसे 'नात' का अपमान मानकर अनीत को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अनीत सिर्फ एंजॉय कर रही हैं, उनकी मंशा किसी धर्म का अपमान करने की नहीं थी।

लोगों ने निकाला गुस्सा

सोशल मीडिया पर अनीत का पुराना वीडियो वायरल है। अनीत इसमें लब पे आती है दुआ नात पर डांस और मस्ती कर रही हैं। साथ में उनकी एक दोस्त भी है। कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि अनीत ने मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। इस रील पर एक ने कमेंट किया है, अब होगी फ्लॉप। एक कमेंट है, दूसरे धर्म का मजाक उड़ाना मजाक नहीं लगता अगर वह भजन गाती, ऐसे डांस करते-करते जैसे आप गा रहे हो तो शायद मजाक लगता। मैं मुस्लिम हूं और किसी खास धर्म को सपोर्ट नहीं करती लेकिन जहां सही दिखे और आप स्टैंड ना लो वो सही नहीं है। मुस्लिम होने के नाते मुझे अनीत पड्डा के ऐसे डांस करने से परेशानी है ठीक वैसे जैसे मुझे किसी मुस्लिम के दूसरे धर्म का अनादर करने से परेशानी होती।

अनीत के सपोर्ट में भी बोले लोग

एक और ने लिखा है, दुनिया में गाने कम पड़ रहे थे क्या जो नात पर नाच-गा रहे हो? एक ने लिखा है बदतमीज। एक और ने लिखा है, अनीत ऐसा व्यवहार तुम्हें सूट नहीं करता। इस पर एक ने जवाब दिया है, वह मुस्लिम नात का मजाक नहीं उड़ा रही। अनीत और उसकी दोस्त जिस पर मजाक कर रहे हैं वो मोहम्मद इकबाल की बच्चे की दुआ/प्रार्थना है। यह कई स्कूलों में गाई जाती है। एक और ने लिखा है, मजाक कहां उड़ाया क्या वह मजे नहीं कर सकती।

