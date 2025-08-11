'क्या जेंटलमैन है...','सैयारा' एक्टर अहान पांडे सड़क पर कुछ इस अंदाज में मिले फैंस से, दिल हार बैठे लोग

अनीत पड्डा के साथ अहान पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' की रिलीज होने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बाढ़ आई है। वो जहां भी जाते हैं फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल में अहान के साथ देखने को मिला है।

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'सैयारा' को लेकर छाए हुए हैं। अहान वो स्टार किड्स हैं जो अपनी पहली ही फिल्म के रिलीज के साथ ही रातों-रात स्टार बन गए। अनीत पड्डा के साथ उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' की रिलीज होने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बाढ़ आई है। वो जहां भी जाते हैं फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल में अहान के साथ देखने को मिला है।

अहान पांडे ने जीता फैंस का दिल अहान पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अहान अपनी कार से कहीं जाते दिख रहे हैं । ऐसे में फैंस उन्हें रास्ते में ही घेर लेते हैं। इस पर अहान ने अपनी गाड़ी वहां से जल्दी से निकाले के बजाय अपनी कार शीशा नीचे कर बाइक पर चल रहे फैन का मोबाइल लेकर उसे सेल्फी लेने दी। अहान अपनी चलती कार के बावजूद जिस तरह से फैंस से मिले उसकी हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है।