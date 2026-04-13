आशा भोसले को आखिरी बार देख हैरान थीं सायरा बानो, बोलीं- वह बहुत कमजोर दिख रही थीं
आशा भोसले के निधन पर सायरा बानो इमोशनल हैं। उन्होंने बताया कि आशा से आखिरी बार बात कब हुई थी। सायरा ने कुछ पुरानी बातें भी याद कीं। यह भी बताया कि उनको लास्ट टाइम देखकर चौंक गई थीं।
बॉलीवुड की लेजंडरी सिंगर आशा भोसले के निधन के बाद पूरा देश दुख में है। इंडस्ट्री के लोग उनके साथ बिताए पलों को सोचकर इमोशनल हैं। सायरा बानो ने भी उन्हें याद किया और बताया कि लास्ट टाइम उनसे कब बात की थी। सायरा ने यह भी बताया कि आखिरी बार जब उन्होंने आशा भोसले को देखा तो बहुत शॉक्ड थीं। आशा काफी कमजोर दिख रही थीं।
फोन पर हुई थी बात
सायरा बानो न्यूज18 से बात कर रही थीं। उन्होंने आशा भोसले से अपनी आखिरी मुलाकात याद की। वह बताती हैं, 'मैं हाल ही में रमजान के महीन में उनसे मिली थी। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वह रमजान, ईद और फास्टिंग के बारे बहुत प्यार से बात कर रही थीं। मैं बहुत हैरान थी। उन्होंने एकता और सद्भावना का खूबसूरत मैसेज दिया था। मैं सुनकर इतनी खुश हुई कि उनसे बात करने के लिए फोन किया था।'
कमजोर दिख रही थीं आशा
सायरा बानो ने बताया, 'वह आखिरी मौका था जब मैंने उनसे बात की थी। तब अहसास ही नहीं था कि वह इतनी जल्दी बीमार हो जाएंगी। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे याद है देखा था जिसमें वह एक फंक्शन (अर्जुन तेंदुलकर की शादी) में गई थीं और वह बहुत कमजोर लग रही थीं। मैंने आखिरी बार उन्हें तब ही देखा था। उन्हें ऐसा देखना बहुत झटका देने वाला था। मैंने नहीं सोचा था कि वह अचानक इतनी बीमार हो जाएंगी।'
सबसे पहले कहां हुई थी मुलाकात
सायरा बानो ने आशा भोसले से पहली मुलाकात भी याद की। वह बोलीं, 'मैं आशाजी से सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग पर मिली थी। उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था और सिंगर्स के लिए माइक के साथ क्यूबिकल होता था। आशाजी, लताजी, मोहम्मद रफी साब और मुकेशजी बहुत अच्छे लोग थे जो कि हम एक्टर्स को अपने साथ क्यूबिकल में बैठने देते थे। हमने कई सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स देखीं।'
सायरा के लिए पतली की थी आवाज
सायरा बोलीं, 'रिकॉर्डिंग के समय आशाजी मुझे इशारा भी करती थीं बीच-बीच में। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि वो अपनी आवाज मेरे लिए बारीक कर रही हैं। मैं उस समय एक न्यूकमर थी। मैं बहुत छोटी थी। स्कूल के बाद सीधे फिल्मों में आ गई थी। मैं पतली थी जिसकी आवाज भी बारीक थी।' सायरा बानो ने उन्हें याद करके कहा कि वह बहुत प्यारी, शरारती और खुश रहने वाली थीं। सायरा ने उन्हें परिवार का हिस्सा बताया। बोलीं, 'वह और लताजी फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं। मैंने और दिलीप साहब ने उनके साथ कुछ बढ़िया वक्त गुजारा है। हम खाने के बारे में बात करते थे, आशाजी अच्छे खाने के लिए दीवानी थीं।'
12 अप्रैल को हुआ निधन
आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ। उन्हें 11 अप्रैल को हॉस्पिटल लाया गया था। परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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