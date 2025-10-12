Hindustan Hindi News
एंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुड

सैफ और करीना में किससे ज्यादा डरते हैं बच्चे? बेबो ने बताया कैसा है बाप-बेटों का रिश्ता

सैफ अली खान और करीना कपूर खान में बच्चे किससे ज्यादा डरते हैं? बेबो ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उन्हें बच्चों को किसी काम के लिए मना करना हो तो उनके पिता का नाम लेना पड़ता है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 10:16 AM
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बच्चे (तैमूर और जेह) सोशल मीडिया सेंसेशन रहे हैं। तैमूर की फैन फॉलोइंग तो इतनी ज्यादा थी कि उनके नाम पर ढेरों इंस्टाग्राम पेज बन गए थे, जिन पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जाते थे। तैमूर और जहांगीर, दोनों ही अपने माता-पिता के लाडले हैं, लेकिन जब बात सख्ती करने की आती है तो बच्चे सैफ और करीना में किससे ज्यादा डरते हैं? करीना ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में इस सवाल का जवाब दिया।

ऐसा है सैफ और बच्चों का रिश्ता

करीना कपूर खान ने अपने भाई और भाभी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो (सैफ) मस्तीखोर हैं, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, वह अक्सर बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। करीना ने कहा, "मैं यह भी महसूस करती हूं कि पिता अपने बेटों से दोस्ती करने, उन्हें समझने और उन्हें कई चीजों के बारे में सहज महसूस कराने के लिए होते हैं। तो वो यह सब बहुत करते हैं।"

सैफ से ज्यादा डरते हैं तैमूर और जेह

करीना कपूर ने बताया उसे उनके साथ खेलकूद करना ज्यादा पसंद है। वह क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, और उसे उनके साथ गिटार और ड्रम बजाना भी बहुत पसंद है। तो हम एक तरह से संतुलन बना लेते हैं। दोनों में किससे बच्चे ज्यादा डरते हैं यह बताते हुए करीना कपूर ने कहा, "हममें से कोई भी सच में गुस्सा नहीं करता। लेकिन अगर आपको कुछ करवाना हो, तो आप कहते हैं, 'ठीक है, अब्बा बहुत गुस्सा करेंगे,' क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सैफ से डरते हैं।"

करीना कपूर की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना कपूर खान पिछली बार फिल्म 'क्रू' और 'द बकिंघम मर्डर्स' में काम करती नजर आई थीं। दोनों ही फिल्मों के लिए करीना कपूर खान के काम को सराहा गया। बात उनकी अपकमिंग फिल्मों की करें तो एक्ट्रेस जल्द ही 'दायरा' और 'वीरे दी वेडिंग 2' में काम करती नजर आ सकती हैं।

Saif Ali Khan

