जब सैफ को मिलते थे हफ्ते के हजार रुपए, फीमेल प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर मिलती थी फीस

सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उनकी एक फिल्म के लिए हफ्ते के हजार रुपये मिल रहे थे और इसमें भी एक अजीब सी शर्त रखी गई थी, जिसे पूरा करने पर ही उन्हें फीस मिला करती थी।

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान एक रॉयल फैमिली से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें भी सिनेमा जगत में काफी उतार चढ़ाव देखने पड़े थे। सैफ अली खान ने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें हफ्ते के महज हजार रुपये (₹1000/-) मिला करते थे। इसमें भी एक फिल्म में उनके ऊपर अजीब सी शर्त लगा दी गई थी। सैफ अली खान से कहा गया कि उन्हें जितनी बार भी फीस दी जाएगी, उतनी बार उन्हें फीमेल प्रोड्यूसर को 10 बार किस करना पड़ेगा।

फीस के साथ लगाई गई थी यह शर्त सैफ अली खान की शादी महज 21 साल की उम्र में हो गई थी और 25 साल की उम्र में वह पिता बन गए थे। बाकी को-स्टार्स की तुलना में उनके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां थीं। सैफ अली खान ने 'स्क्वायर इंडिया' के साथ इंटरव्यू में बताया कि एक फीमेल प्रोड्यूसर ने उनकी फीस एक हजार रुपये प्रति हफ्ते के हिसाब से तय की थी, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी थी कि जितनी बार वह उन्हें पैसे देंगी, उतनी बार सैफ अली खान को प्रोड्यूसर के गाल पर 10 बार किस करना होगा।

मिला करते थे सेकेंड लीड वाले रोल सैफ अली खान एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी थे और मां शर्मिला टैगोर। सैफ अली खान ने माता कि हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री बहुत आसान रही थी। सैफ ने कहा कि लोगों को लगता है कि उनका रास्ता आसान रहा होगा लेकिन सच यह है कि उन्हें सेकेंड लीड वाले रोल मिले और ऐसी फिल्में जो आज किसी को भी याद नहीं हैं।

सैफ अली का नेट प्रैक्टिस वाला वक्त सैफ अली खान ने कहा, "मैंने सेकेंड लीड वाले रोल किए थे, कई बार थर्ड लीड वाले... कुछ फिल्में ऐसी मिलीं जो ठीक-ठाक थीं, जो लोगों को खुश कर सकती थीं। लेकिन फिर एक टाइम वो भी था जब आपको पता होता है कि एक के बाद एक सभी वाहियात फिल्में थीं। सैफ अली खान साल 1990 को अपना 'नेट प्रैक्टिस' वाला वक्त मानते हैं, जिस दौरान उन्होंने कई प्रयोग किए, गलतियां कीं, उनसे सीखा और आगे बढ़े। सैफ ने कहा कि लोगों को लग सकता है कि मैं लकी रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था।