सैफ अली खान के पिता ने दिया था बीवी के गुस्से से बचने का रामबाण, आप भी अपना सकते हैं ये ट्रिक

सैफ अली खान को उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी ने झगड़े खत्म करने के लिए एक अल्टीमेट सलाह दी थी। उन्होंने ऐसा कुछ बताया था जिस पर पत्नी की बातों से आप ट्रिगर होने से बच जाएंगे।

ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने कई सारे टॉपिक्स पर बातें कीं। दोनों ने अपनी बीवियों का गुस्सा हैंडल करने पर भी बात की। सैफ ने बताया कि शादी में होने वाले झगड़े ना बढ़ें इस पर उनके पिता टाइगर पटौदी ने क्या सलाह दी थी। वहीं अक्षय कुमार ने भी ट्विंकल खन्ना से होने वाले झगड़े पर बात की।

मंसूर अली कान ने दी थी काम की सलाह सैफ ने बताया कि उन्होंने एक बार अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी से पूछा था कि शादी के झगड़ों के दौरान वह क्या करते थे। इस पर उनके पिता ने काफी काम की सलाह दी थी। वह बोले, 'उन्होंने मुझे बताया, 'बहस होती है तो मैं बस क्रिकेट खेलने या दूसरी किसी बात के बारे में सोचने लगता हूं। मैं कुछ कहता नहीं हूं। आप ऐसे दिखाओ जैसे कि सब सुन रहे हो।''

अक्षय ने दी ये सलाह इस पर अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल के बारे में बोले, 'वह तो आग है और मैं पानी। उसे जो मन आता है वह बोलती है। मैं बस खुद को शांत रखता हूं। बस सुनिए और समझने की कोशिश करो कि वह क्या कहना चाह रही है। जो करना हो करो पर सुनो। मुझे लगता है कि हर पति को अच्छा श्रोता होना चाहिए।'