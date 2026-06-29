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सैफ अली खान ने बताया, जेह और तैमूर को धर्म से जुड़ी क्या सीख देते हैं, बोले- मुझे मेरी मां ने…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जेह और तैमूर की मां करीना क्रिश्चन धर्म को फॉलो करती हैं। पिता मुस्लिम हैं। ऐसे में दोनों बच्चे ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? सैफ अली खान ने बताया कि वह बच्चों को क्या सीख देते हैं।

सैफ अली खान ने बताया, जेह और तैमूर को धर्म से जुड़ी क्या सीख देते हैं, बोले- मुझे मेरी मां ने…

सैफ अली खान मुस्लिम हैं। उनकी पत्नी करीना हिंदू थीं और अब क्रिश्चैनिटी को फॉलो करती हैं। ऐसे में उनके बच्चे किस धर्म को मानते हैं। या सैफ उन्हें धर्म से जुड़ी क्या सीख देते हैं, इस टॉपिक पर उन्होंने बात की। सैफ ने बताया कि वह बच्चों से जब इस मुद्दे पर बात करते हैं तो अच्छा लगता है। वजह यह भी है कि सैफ खुद ज्यादा धार्मिक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि तैमूर और जेह को बताते हैं की ईश्वर एक हैं बस नाम अलग हैं।

सैफ ऐसे देते हैं धर्म की सीख

सैफ वी विमिन्स लंदन एडिशन में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'मुझे उनसे इस बारे में बात करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी बहुत धार्मिक नहीं हूं। मेरी मां ने मुझे सिखाया और अब मैं अपने बच्चों को कि एक ही ईश्वर हैं और उनके कई नाम हैं। यह एकदम सिंपल सी बात है। आप अलग-अलग जगहों पर उनकी पूजा करते हैं। अगर आपका धर्म दूसरे इंसानों को प्यार और माफ करने की सीख देता है तो इतना ही काफी है।'

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क्रिश्चन स्कूलों में पढ़े हैं सैफ

सैफ ने बताया कि वह क्रिश्चन लोगों के बीच बड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनका समय चर्च और ऐसे स्कूलों में बीता जहां सुबह की शुरुआत क्रिश्चन प्रार्थनासभा से होती थी। उन्होंने बताया कि बच्चे प्रेयर करते थे, इसके बाद दूसरे धर्मों की प्रार्थना करते थे। क्रिसमस भी उतने जोश से मनाते जितने जोश से दिवाली। सैफ ने बताया कि उनकी मां ओपन माइंडेड थीं और उनकी पत्नी करीना भी हैं।

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क्रिश्चैनिटी फॉलो करती हैं बबीता

करीना कपूर शादी से पहले हिंदू थीं। उन्होंने सैफ अली खान से शादी की। हालांकि वह और उनकी मां बबीता अब क्रिश्चैनिटी को फॉलो करती हैं। करीना के बच्चों की नैनी ललिता हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि करीना बच्चों को भजन सुनाने को कहती थीं। वह बच्चों के एक ओंकार भजन प्ले करने को बोलती थीं ताकि माहौल पॉजिटिव रहें।

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शर्मिला टैगोर हुई थीं कन्वर्ट

सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर हिंदू हैं वहीं उनके पिता नवाब पटौदी मुस्लिम थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शादी के लिए शर्मिला टैगोर को धर्म बदलना पड़ा था। वह शर्मिला से आयशा सुल्ताना बनी थीं। उस वक्त उनकी शादी पर काफी बवाल था। लोग गॉसिप करते थे कि ये रिश्ता एक-डेढ़ साल से ज्यादा नहीं चलेगा। बता दें कि सैफ की बहन सोहा अली खान ने भी हिंदू कुणाल खेमू से शादी की है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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