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सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के आरोप हुए तय, अब जल्द शुरू होगा ट्रायल

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले शरीफुल फकीर पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब जल्द ट्रायल शुरू होगा। डेढ़ साल पहले करीब चोरी से इरादे से घर में घुसने वाले शख्स की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई थी।

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सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के आरोप हुए तय

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। 14 अगस्त को कोर्ट ने एक्टर पर हमला करने वाले आरोपी पर आरोप तय किए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मामला डेढ़ साल से ज्यादा पुराना हो गया है। साल 2025 की शुरुआत जनवरी में सैफ अली खान के घर में घुसकर उनपर हमला किया गया था। जांच में हमला करने वाले की पहचान शरीफुल फकीर के नाम से हुई थी जिसे एक बांग्लादेश का नागरिक बताया गया था।

सैफ अली खान पर हमला करने वाले पर आरोप तय

फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार शरीफुल फकीर एक बंगलादेशी नागरिक था जो अपनी असली पहचान छुपाकर भारत में रह रहा था। जनवरी 2025 में शरीफुल चोरी के इरादे से सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर के बाथरूम के रास्ते से बेटे जहांगीर के कमरे तक पहुंच गया था। आरोपी ने चोरी की नीयत से जहांगीर की आया पर वार किया। 1 करोड़ की मांग की। बचाव करने आए एक्टर सैफ पर चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। अब कोर्ट ने शरीफुल पर आरोप तय कर दिए हैं। जल्द ट्रायल शुरू किया जाएगा।

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5 दिन हॉस्पिटल में रहे थे सैफ

इस हमले में सैफ अली खान को गले के पास गहरी चोटें आई थीं। उन्हें ऑटो से हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 5 दिन डॉक्टर की निगरानी में अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद एक्टर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस हमले ने कपूर परिवार को डरा दिया था। मामला अब कोर्ट में हैं आरोपी को जल्द सजा सुनाई जा सकती है।

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सैफ अली खान की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्म हैवान को लेकर खबरों में बने हुए हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार दूसरे लीड किरदार में नजर आएंगे। साल 2016 में मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक हैवान शानदार कहानी पर बेस्ड है। सैफ अली खान इस फिल्म में एक अंधे व्यक्ति के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म इस 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। हाल में हैवान का टीजर रिलीज किया गया है जिसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अक्षय और सैफ धमाका करने वाले हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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