सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के आरोप हुए तय, अब जल्द शुरू होगा ट्रायल
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले शरीफुल फकीर पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब जल्द ट्रायल शुरू होगा। डेढ़ साल पहले करीब चोरी से इरादे से घर में घुसने वाले शख्स की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई थी।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। 14 अगस्त को कोर्ट ने एक्टर पर हमला करने वाले आरोपी पर आरोप तय किए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मामला डेढ़ साल से ज्यादा पुराना हो गया है। साल 2025 की शुरुआत जनवरी में सैफ अली खान के घर में घुसकर उनपर हमला किया गया था। जांच में हमला करने वाले की पहचान शरीफुल फकीर के नाम से हुई थी जिसे एक बांग्लादेश का नागरिक बताया गया था।
सैफ अली खान पर हमला करने वाले पर आरोप तय
फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार शरीफुल फकीर एक बंगलादेशी नागरिक था जो अपनी असली पहचान छुपाकर भारत में रह रहा था। जनवरी 2025 में शरीफुल चोरी के इरादे से सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर के बाथरूम के रास्ते से बेटे जहांगीर के कमरे तक पहुंच गया था। आरोपी ने चोरी की नीयत से जहांगीर की आया पर वार किया। 1 करोड़ की मांग की। बचाव करने आए एक्टर सैफ पर चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। अब कोर्ट ने शरीफुल पर आरोप तय कर दिए हैं। जल्द ट्रायल शुरू किया जाएगा।
5 दिन हॉस्पिटल में रहे थे सैफ
इस हमले में सैफ अली खान को गले के पास गहरी चोटें आई थीं। उन्हें ऑटो से हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 5 दिन डॉक्टर की निगरानी में अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद एक्टर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस हमले ने कपूर परिवार को डरा दिया था। मामला अब कोर्ट में हैं आरोपी को जल्द सजा सुनाई जा सकती है।
सैफ अली खान की आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्म हैवान को लेकर खबरों में बने हुए हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार दूसरे लीड किरदार में नजर आएंगे। साल 2016 में मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक हैवान शानदार कहानी पर बेस्ड है। सैफ अली खान इस फिल्म में एक अंधे व्यक्ति के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म इस 11 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। हाल में हैवान का टीजर रिलीज किया गया है जिसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अक्षय और सैफ धमाका करने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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