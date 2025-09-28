Saif Ali Khan Shocking Reveal Kissing Female Producer for 1000 rupees a week talks about his struglling day सैफ अली खान के सामने प्रोड्यूसर ने रखी थी अजीब डिमांड; 'फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और…', Bollywood Hindi News - Hindustan
सैफ अली खान ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि फीमेल प्रोड्यूसर उन्हें किस के बदले पैसे देती थीं। सैफ ने बताया कि उन्हें 1000 रुपये हफ्ता मिलता था। सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें सेकेंड रोल और थर्ड रोल करने को मिलते थे। उन्होंने क

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 01:36 PM
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में की हैं। लेकिन उनके करियर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। सैफ अली खान ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए एक शॉकिंग खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे पैसों के लिए वो एक फीमेल प्रोड्यूसर की अजीब डिमांड पूरी करते थे। सैफ अली खान ने बताया कि पैसे के बदले वो फीमेल प्रोड्यूसर किस डिमांड करती थी।

सैफ ने शेयर किए अपने स्ट्रगल के दिन

सैफ अली खान के पिता एक मशहूर क्रिकेटर थे। वहीं, उनकी मां एक शानदार एक्ट्रेस रही हैं। इसके बावजूद सैफ अली खान के करियर के शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। एस्क्वायर इंडिया को दिये इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा कि एक ऐसा वक्त उनके जीवन में आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वो बहुत बुरा वक्त था।

किस के बदले मिलते थे 1000 रुपये

इसी बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने बताया कि एक महिला प्रोड्यूसर ने उनके सामने शर्त रखी थी कि वह उन्हें हर हफ्ते 1000 रुपये देंगी, बस उन्हें उनके गालों पर 10 किस करना होगा। सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें पैसे मिलते थे।

सैफ अली खान ने बताया कि लोग उनसे कहते थे कि वो बहुत लकी हैं कि उन्हें इतने सारे मौके मिल रहे हैं। हालांकि, सैफ अली खान ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों में बस सेकेंड और थर्ड लीड में रोल मिल रहे थे।

