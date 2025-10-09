सैफ अली खान को अफसोस अमृता सिंह के साथ नहीं चली शादी, बोले- उनके और मेरे बीच...

सैफ अली खान और उनके परिवार वाले आज भी अमृता सिंह की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वे हमेशा अमृता की जो परवरिश है बच्चों को लेकर उसकी भी तारीफ करते रहते हैं। अब सैफ ने अमृता को लेकर कहा कि उनकी लाइफ में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है।

सैफ अली खान ने करीना कपूर से पहले अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों जब रिलेशन में थे तब अमृता जहां स्टार थीं, वहीं सैफ अपना करियर राइजिंग स्टार थे। सैफ और अमृता का जब तलाक हुआ तब दोनों के बीच कड़वाहट थी, लेकिन अब सैफ ने हाल ही में अमृता की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमृता का उनकी लाइफ में बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन रहा है। सैफ ने यह भी कहा कि भले ही उनकी शादी चली नहीं, लेकिन दोनों बच्चों के पिता बनने को लेकर वह खुश थे।

अमृता मेरी लाइफ में महत्वपूर्ण रही हैं सैफ ने कहा, ‘मैंने काफी चीजें बोली हैं इसके बारे में और जाहिर सी बात है कि 21 साल काफी छोटी उम्र है और चीजें बदल जाती हैं। हमें पता था कि चीजें चलेंगी नहीं, लेकिन हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। मुझे नहीं पता मैंने कभी पहले ऐसा कहा हो, लेकिन अमृता मेरी लाइफ में काफी महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने मुझे समझा है फिल्म इंडस्ट्री में मेरे नजरिए को लेकर। उनका जो कॉन्ट्रिब्यूशन है मेरी लाइफ में वो काफी अमूल्य है। अफसोस उनके साथ शादी चली नहीं।’

सैफ और अमृता 13 साल तक साथ रहे थे और 2004 में दोनों अलग हो गए थे। दोनों के बीच अब कैसा बॉन्ड है इस पर सैफ ने कहा कि वह खुशनशीब हैं कि वह अमृता के साथ टच में हैं। दोनों जब भी मिलते हैं तो हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं।