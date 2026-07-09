धुरंधर की रिलीज के बाद बॉलीवुड बदल गया है, सैफ अली खान बोले- अब ये हम पर है कि हम...
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की रिलीज को काफी समय हो गया है। लेकिन अब सैफ अली खान ने इसको लेकर अपनी बात रखी और बताया कि इस फिल्म के बाद काफी कुछ बदल गया है हिंदी सिनेमा में।
सैफ अली खान उन सेलेब्स में से हैं जो अगर किसी की तारीफ करनी होगी तो खुलकर करेंगे और अगर उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वो भी क्लीयर बोलेंगे। अब सैफ ने रणवीर सिंह की धुरंधर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि धुरंधर की रिलीज के बाद भारतीय सिनेमा में एक बदलाव आया है।
धुरंधर से पहले और बाद का समय देखा
द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए सैफ से पूछा गया कि क्या जो उनकी च्वाइस है स्क्रिप्ट्स को लेकर वो बदली है कुछ समय में तो उन्होंने कहा, ‘मैंने धुरंधर से पहले और बाद का समय देखा है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम आगे बढ़ते हैं या नहीं और जागते हैं या नहीं। हर फिल्म के लिए नया एल्बम बनाने के बजाय शानदार म्यूजिक बनाना एक साफ-सी बात लगती है और साथ ही दुनिया भर की चीजों का इस्तेमाल करना और इंग्लिश से भी न डरना।’
शरारत गाने को लेकर भी बोले
रिमिक्स और म्यूजिक की तारीफ करते हुए सैफ ने खासकर शरारत गाने को लेकर बात की जो धुरंधर का है और उसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा थीं। इस पर सैफ ने कहा, 'सोचो अगर कोई ऐसी क्रांतिकारी चीज आ जाए जो आपके लिए 'आइटम' करने वाली खूबसूरत लीडिंग लेडी को हायर करने का तरीका ही बदल दे।'
सैफ ने आगे कहा, ‘अगर आप इसे सिर्फ एक गाने की तरह देखें और इन दो लड़कियों को वैसे ही परफॉर्म करते हुए देखें जैसे किसी शादी में होता है तो यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता।’
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कमाल
बता दें कि धुरंधर के 2 पार्ट रिलीज हुए थे, एक दिसंबर 2025 में और एक मार्च 2026 में। दोनों ही फिल्में सुपरहिट थीं। दोनों फिल्मों का टोटल कलेक्शन 3100 करोड़ है। इतना ही नहीं धुरंधर 2 तो भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था और इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन हैं।
सैफ की फिल्में
वहीं सैफ की बात करें तो वह हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म कर्तव्य में नजर आए थे। यह क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें सैफ की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। अब वह एक पीरियड ड्रामा हम हिंदुस्तानी और प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में नजर आएंगे। हैवान के जरिए सैफ और अक्षय कुमार सालों बाद साथ नजर आएंगे, लगभग 2 दशक के बाद।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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