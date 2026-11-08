सैफ अली खान की बहन सबा का एक्स भाभी अमृता संग कैसा था रिश्ता? बोलीं- वो मां जैसी थीं
सैफ अली खान की बहन सबा ने हाल ही में एक्टर की एक्स पत्नी अमृता सिंह को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अमृता उनके जीवन में मां जैसी थीं। सबा ने बताया कि अमृता उन्हें गाइड करती थीं।
सैफ अली खान ने साल 1991 में अमृता सिंह से शादी रचाई थी। हालांकि, बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। सैफ ने जब अमृता से शादी की थी, उस वक्त सैफ की बहन केवल 15 साल की थीं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में सबा ने बताया कि उनका रिश्ता सैफ अली खान की एक्स पत्नी के साथ कैसा था? उन्होंने कहा कि अमृता उनके जीवन में मां जैसी थीं।
सैफ से अलग होने के बाद अमृता और सबा के रिश्ते में भी आ गई थी दूरी
सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में सबा ने बताया कि साल 2004 में सैफ और अमृता के अलग होने के बाद उनके और अमृता के बीच भी दूरियां आ गईं, लेकिन उनके मन में एक-दूसरे के लिए कड़वाहट नहीं है।
सबा ने सैफ अली खान की एक्स पत्नी के बारे में क्या बताया?
सबा ने अमृता सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "मुझे वो बहुत ही सुलझी हुई लगती थीं। मुझे वो पसंद थीं। मैं उनके साथ अच्छी थी। मैं बेबो को प्यार करती हूं। ये बहुत साफ है। मेरी वफादारी वहीं है जहां पर होनी चाहिए। लेकिन वो (अमृता) भी मेरे साथ अच्छी थीं। जहां मेरी मां मेरी आलोचना करती थीं, उन्होंने उस जगह कई बार मुझे सही राह दिखाई। वो भी वही चीजें कहती थीं, लेकिन एक बड़ी बहन के जैसे।"
सबा को फैशन एडवाइस देती थीं अमृता सिंह
सबा ने बताया कि अमृता उन्हें फैशन को लेकर भी एडवाइस देती थीं। उन्होंने कहा, “अगर वो मुझसे कभी भी मिलती थीं, तो वो इस पर (फैशन) ध्यान जरूर देती थीं। और उनसे मिलने से पहले मैं भी बहुत अच्छे से तैयार होती थी क्योंकि वो हमेशा ऐसे होती थीं कि ये बैग ब्लू क्यों है, ड्रेस पिंक क्यों है? वो हमेशा मुझे ठीक करती थीं ताकि मुझे बेहतर समझ आ सके।"
सबा के जीवन में मां जैसी थीं अमृता सिंह
सबा ने अपनी बातचीत में बताया कि अमृता उनके जीवन में मां जैसी थीं। सबा ने कहा कि उस वक्त उनकी अपनी मां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थीं। वो अमृता को आसानी से अप्रोच कर सकती थीं।
सबा ने बताया कि साल 2004 के बाद उनकी और अमृता के रिश्ते बदल गए। उन्होंने कहा कि सैफ से अलग होने के बाद अमृता को थोड़ी दूरी और खुद के लिए वक्त चाहिए था। हालांकि, इसके बाद भी अगर वो कभी मिलती हैं तो एक-दूसरे से अच्छे से बातचीत करती हैं।
अमृता और सैफ के साथ फिल्मी पार्टियों में जाती थीं सबा
सबा से पूछा गया कि क्या वो सैफ और करीना के साथ फिल्मी पार्टियों में जाती हैं? इसके जवाब में सबा ने कहा कि जब सैफ और अमृता शादीशुदा थे, तब वो अक्सर ऐसी पार्टियों में जाती थीं। हालांकि, अब वो बहुत कम जाती हैं क्योंकि सैफ और करीना खुद भी ऐसी पार्टीज में बहुत कम जाते हैं।
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साल 1991 में हुई थी सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी
सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी साल 1991 में हुई थी। इसके बाद, साल 2004 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। अमृता सिंह सैफ अली खान से 21 साल बड़ी हैं। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान सैफ अली और अमृता सिंह के बच्चे हैं। अमृता से अलग होने के बाद साल 2012 में सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की। करीना और सैफ के भी दो बच्चे हैं जिनका नाम तैमूर और जहांगीर अली खान है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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