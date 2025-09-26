Saif Ali Khan reveals the death of karisma kapoor ex husband Sunjay Kapur affected his psyche after stabbing incident सैफ अली खान बोले- साल 2025 बहुत मुश्किल रहा, जब मैं जेह के कमरे के फर्श पर गिरा पड़ा था तब…, Bollywood Hindi News - Hindustan
सैफ अली खान बोले- साल 2025 बहुत मुश्किल रहा, जब मैं जेह के कमरे के फर्श पर गिरा पड़ा था तब…

सैफ अली खान के लिए 2025 चुनौतियों से भरा साल रहा। उन्होंने कहा कि साल 2025 ने उन्हें रिश्तों की एहमियत और जिंदगी के असली मायने समझा दिए हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:59 AM
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपनी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में बात की। उन्होंने लाइफस्टाइल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि साल 2025 उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। ऐसा इसलिए क्याेंकि इसी साल उनपर चाकू से हमला हुआ और संजय कपूर की अचानक मौत ने उनके नजरिया को पूरी तरह बदल दिया।

सैफ ने एस्क्वायर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, जब मैंने उस शख्स को अपने घर में देखा तब मैं सिर्फ अपने छोटे बेटे जेह और उनकी नैनी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सैफ बोले, “जब मैं जेह के कमरे के फर्श पर गिरा पड़ा था, मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं, चाहे पैसे हो या फिर पढ़ाई, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है।”

कुछ महीनों बाद उन्हें और झटका तब लगा जब उनकी साली करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की लंदन में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। सैफ ने बताया कि भले ही करिश्मा और संजय 2016 में अलग हुए थे, लेकिन बच्चों के लिए दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। सैफ मानते हैं कि इन दोनों घटनाओं ने उन्हें जिंदगी के असली मायने समझाए हैं।

सैफ ने ये भी बताया कि उस घटना के बाद जेह ने उन्हें ‘सबसे बहादुर इंसान’ कहा। ये सुनकर उन्हें लगा कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि हर हालात में शांति और हिम्मत बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वे अपनी लाइब्रेरी की सारी किताबें कभी न पढ़ पाएं, लेकिन उनका होना ही उन्हें सुकून और सुरक्षा का अहसास देता है।

