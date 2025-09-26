सैफ अली खान बोले- साल 2025 बहुत मुश्किल रहा, जब मैं जेह के कमरे के फर्श पर गिरा पड़ा था तब…

सैफ अली खान के लिए 2025 चुनौतियों से भरा साल रहा। उन्होंने कहा कि साल 2025 ने उन्हें रिश्तों की एहमियत और जिंदगी के असली मायने समझा दिए हैं।

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपनी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में बात की। उन्होंने लाइफस्टाइल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि साल 2025 उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। ऐसा इसलिए क्याेंकि इसी साल उनपर चाकू से हमला हुआ और संजय कपूर की अचानक मौत ने उनके नजरिया को पूरी तरह बदल दिया।

सदमा सैफ ने एस्क्वायर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, जब मैंने उस शख्स को अपने घर में देखा तब मैं सिर्फ अपने छोटे बेटे जेह और उनकी नैनी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सैफ बोले, “जब मैं जेह के कमरे के फर्श पर गिरा पड़ा था, मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं, चाहे पैसे हो या फिर पढ़ाई, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है।”

संजय कपूर की मौत का असर कुछ महीनों बाद उन्हें और झटका तब लगा जब उनकी साली करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की लंदन में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। सैफ ने बताया कि भले ही करिश्मा और संजय 2016 में अलग हुए थे, लेकिन बच्चों के लिए दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। सैफ मानते हैं कि इन दोनों घटनाओं ने उन्हें जिंदगी के असली मायने समझाए हैं।