saif ali khan recalls how house help saved his life and what jeh told him in knife incident सैफ अली खान पर हमले के दौरान जेह को लगा था चाकू, बेटे ने बाद में बताया झगड़े में कहां हुई बड़ी चूक, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsaif ali khan recalls how house help saved his life and what jeh told him in knife incident

सैफ अली खान पर हमले के दौरान जेह को लगा था चाकू, बेटे ने बाद में बताया झगड़े में कहां हुई बड़ी चूक

सैफ अली खान ने बताया कि उन्हें लगा था कि हमला करने वाला काफी छोटा है तो वह उससे जीत जाएंगे लेकिन उसने चाकू मारना शुरू कर दिया। उनकी जान हाउसहेल्प ने बचाई। जेह ने भी बताया कि सैफ ने क्या गलती की।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 11:03 AM
share Share
Follow Us on
सैफ अली खान पर हमले के दौरान जेह को लगा था चाकू, बेटे ने बाद में बताया झगड़े में कहां हुई बड़ी चूक

सैफ अली खान ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो टू मच पर पहुंचे तो उन्होंने खुद पर हुए हमले पर डिटेल में बात की। सैफ ने बताया कि हमला करने आए शख्स का चाकू उनके छोटे बेटे जेह को लग गया था। सैफ को लग रहा था कि बंदा नाटे कद का है वह उसे गिरा लेंगे लेकिन दोनों के बीच गुत्थमगुत्थी हो गई और उसने सैफ को चाकू मारने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कैसे पता चला था कि जेह के कमरे में कोई है।

जब मिली शख्स के घुसने की खबर

चैट शो पर सैफ अली खान बोले, 'करीना बाहर थी और मैंने दोनों लड़कों (तैमूर और जेह) के साथ फिल्म खत्म ही की थी। इसलिए हम सोने काफी देर से पहुंचे, करीब दो बज रहा होगा। करीना लौटी तो हमने थोड़ी देर बात की और सोने चले गए। तभी मेड आकर बोली, 'जेह बाबा के कमरे में कोई है। उसके हाथ में चाकू है और बोल रहा है कि उसको पैसे चाहिए।' मैंने सुना और बेड से कूदकर भागा। मैं जेह के रूम अंधेरे में ही घुस गया और देखा कि वो आदमी उसके बेड के सिरहाने चाकू लिए खड़ा था।' शो में मौजूद अक्षय कुमार ने पूछा कि वह चाकू जेह की तरफ किए था? सैफ ने बताया कि वह बहुत इधर-उधर हो रहा था तो जेह और नैनी दोनों को कट लगे थे।

जेह बोला पंच मारना चाहिए था

सैफ आगे बताते हैं, 'मैंने सोचा कि वह मुझसे छोटा है मतलब ज्यादा बड़ी काठी का नहीं था। तो मैं उस पर कूद पड़ा। जेह ने बाद में मुझे बोला, 'यह बड़ी गलती है। आप उसे पंच मारते या किक कर सकते थे।' मैं कूद पड़ा और झगड़ा होने लगा। वह एकदम गुस्से में आ गया। उसके पास दो चाकू थे, उसने मुझे काटना शुरू कर दिया।'

ये भी पढ़ें:खुद पर हुए हमले को नकली बताने वालों को सैफ का जवाब; 'मुझे एम्बुलेंस में जाना…'

हाउसहेल्प ने बचाई जान

सैफ बोले, 'मैंने अपनी ट्रेनिंग याद की और कुछ मुक्के भी लगाए लेकिन तभी पीठ पर बहुत तेज मुक्का पड़ा। तभी सब लोग कमरों से बाहर आ गए। इस झगड़े में हमारी डोमेस्टिक हेल्प गीता ने मदद की और उस बंदे को मेरे पास से हटाया। उसने मेरी जान बचाई क्योंकि उसने मुझे हर जगह काट दिया था। तब हमने कमरा लॉक कर दिया।'

Saif Ali Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।