खुद पर हुए हमले को नकली बताने वालों को सैफ अली खान ने दिया जवाब; 'मुझे एम्बुलेंस में जाना चाहिए...'

कुछ वक्त पहले सैफ अली खान के घर में चोरी की नियत से घुसे शख्स ने एक्टर पर चाकू से हमला कर दिया था। उस वक्त आरोप लगे थे कि ये हमला नकली है। अब सैफ अली खान ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 06:53 AM
प्राइम वीडियो के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के लेटेस्ट एपिसोड में सैफ अली खान मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान सैफ अली खान ने खुद पर हुए हमले को लेकर भी बात की। कुछ महीनों पहले सैफ अली खान पर उनके घर में चोरी के इरादे से घुसे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया था। सैफ अली खान जब अस्पताल से बाहर आए तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने हमले को नकली बताया। अब सैफ ने इन आरोपों पर रिएक्ट किया है।

काजोल ने सैफ से कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा था जिसमें सैफ अली अपनी गाड़ी से निकल कर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो उस वीडियो को देखकर हैरान थीं। इसपर सैफ ने कहा, “जब वो पूरा हुआ, वहां पर वहां से कुछ लोग थे। बहुत लोग राय दे रहे थे कि कैसे चलना है…मीडिया जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। मैंने कहा, अगर मीडिया उत्सुक हो रही है, तो हमें वो सेटल करना चाहिए और मुझे अस्पताल से चलकर जाने दो क्योंकि मैं चल पा रहा था। वो बहुत खराब था, लेकिन ठीक था। उन्होंने उसे सिल दिया था और मैं वहां एक हफ्ते था। पीठ ठीक थी। चलने में दर्द था, लेकिन मैं चल पा रहा था। व्हीलचेयर की जरूरत नहीं थी।”

सैफ अली खान ने कहा कि किसी ने कहा कि मुझे एम्बुलेंस में जाना चाहिए। किसी ने कहा कि व्हीलचेयर में जाना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि पैनिक क्यों करना है परिवार, फैंस या किसी को भी। चल कर जाओ ताकि लोगों को संदेश मिल सके कि आप ठीक हैं।

सैफ ने कहा कि वो इस वजह से पैदल चलकर आए थे। सैफ ने कहा कि इसको लेकर भी लोग चर्चा करने लगे कि हमला नकली थी, असली था, लेकिन इस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं।

ट्विंकल ने बताया कि उन्होंने उस दौरान सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर को फोन किया था। उन्होंने सैफ से कहा था कि व्हीलचेयर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा था कि सैफ उन्हें सुनते नहीं हैं। अगर सैफ उन्हें सुन लेते तो विवाद नहीं होता।

