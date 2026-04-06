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जब सैफ अली खान के साथ फ्लाइट में हो गया पोपट, एयर होस्टेस की वजह से हो गया था भारी कनफ्यूजन

Apr 06, 2026 02:05 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Saif Ali Khan: सैफ ने बताया कि उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वह टर्मिनल पर चल रहे थे, तो जहाज के सामने आकर रुक गए। उन्हें लगा कि वह पहली बार जहाज में अकेले सफर करने वाले हैं।

जब सैफ अली खान के साथ फ्लाइट में हो गया पोपट, एयर होस्टेस की वजह से हो गया था भारी कनफ्यूजन

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी अदाकारी के साथ-साथ गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार एक रियलिटी शो के दौरान सैफ ने अपनी फिल्म 'कॉकटेल' की शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा मजेदार किस्सा सुनाया था। जब सैफ अली खान साउथ अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें अकेले ही एक फ्लाइट पकड़नी थी। तो सैफ ने बताया कि कैसे एक छोटी सी अंग्रेजी की लाइन ने उन्हें भारी गलतफहमी में हो गई थी। सैफ अली खान ने जब यह किस्सा सुनाया तो उनके साथ मौजूद स्टार कास्ट के साथ-साथ पूरी ऑडियंस ठहाके मारकर हंसी।

जब सैफ अली खान को हुई भारी गलतफहमी

सैफ अली खान ने बताया कि जब वह एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां एक एयर होस्टेस खड़ी थी। सैफ ने बताया, 'वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन।' यानी आप अकेले ही हैं, आप जा सकते हैं। यह सुनकर सैफ काफी हैरान रह गए और सोचने लगे कि क्या वाकई इस पूरी फ्लाइट में उनके अलावा और कोई नहीं है। सैफ को लगा कि शायद किस्मत से उन्हें पूरी फ्लाइट अकेले ही मिल गई है। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि कोई पैसेंजर पूरी फ्लाइट में अकेला हो। इस यादगार पल को सैफ अली खान ने कैमरे में कैद करना जरूरी समझा।

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प्लेन लेट था और सैफ अली खान लेने लगे फोटो

सैफ ने बताया कि उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वह टर्मिनल पर चल रहे थे, तो जहाज के सामने आकर रुक गए। उधर एयर होस्टेस जहाज के दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। सैफ ने अपना फोन निकाला और प्लेन की तस्वीरें खींचने लगे। उन्हें लगा कि यह उनके लिए बहुत यादगार पल है जब वह इकलौते पैसेंजर के तौर पर उड़ान भरेंगे। उन्होंने बताया, ‘मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का, कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मैं ही अकेला फ्लाइट में सफर करूंगा।’

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जब जहाज में पहुंचे तो समझ आया पूरा माजरा

जैसे ही सैफ सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे, कहानी पलट गई। सैफ ने देखा कि पूरा प्लेन खचाखच भरा हुआ है और हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। तब जाकर सैफ को अपनी गलती का अहसास हुआ। सैफ ने हंसते हुए बताया, 'तब मेरी समझ में आया कि उसके कहने का मतलब था- 'यू आर द ओनली वन लेफ्ट'। यानी वह इकलौते पैसेंजर नहीं थे, बल्कि वह आखिरी पैसेंजर थे जिनका इंतजार किया जा रहा था।

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Puneet Parashar

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