सिर्फ सैफ पर ही नहीं एक और शख्स पर हुआ था हमला; नर्स ने बताया उस खौफनाक रात क्या हुआ, बोली- 1 करोड़ रुपये...
पिछले साल 15-16 जनवरी की रात को मुंबई स्थित घर में एक घुसपैठिए ने सैफ पर हमला किया था। आरोपी मोहम्मद शरीफुल को अरेस्ट किया गया, जिसने देर रात एक्टर के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया था।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर पिछले साल 15-16 जनवरी की रात को मुंबई स्थित घर में एक घुसपैठिए ने उन पर हमला किया था। इस घटना के बाद आरोपी मोहम्मद शरीफुल को अरेस्ट किया गया, जिसने देर रात एक्टर के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया था। ऐसे में शुक्रवार को इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ। 59 वर्षीय नर्स, जो पिछले 5 सालों से सैफ और करीना कपूर के छोटे बेटे 'जेह' की देखभाल कर रही हैं, उन्होंने कोर्ट में 31 वर्षीय मोहम्मद शरीफुल की पहचान उस घुसपैठिए के रूप में की, जो चोरी की कोशिश के दौरान बांद्रा स्थित उनके घर में घुस आया था।
नर्स का दावा घुसपैठिए ने मांगे 1 करोड़ रुपये
नर्स ने उस रात की घटना के बारे में बताया कि कैसे घुसपैठिए ने 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, वह इस मामले में शिकायतकर्ता और पहली गवाह हैं। उन्होंने बताया कि रात करीब 2 बजे किसी आवाज से उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही थी और उन्हें लगा कि शायद करीना कपूर खान वहां हैं। लेकिन, जब वह दोबारा जागीं, तो उन्होंने एक आदमी की परछाई देखी जो सैफ और करीना के छोटे बेटे 'जेह' के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था।
उस आदमी ने आरी की ब्लेड से उस पर हमला कर दिया
नर्स ने आगे बताया, 'जब वह जेह के बिस्तर की ओर दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश की, तो उस आदमी ने हैकसॉ ब्लेड (आरी की ब्लेड) से उस पर हमला कर दिया और उनसे चुप रहने को कहा। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, उसने बताया कि घुसपैठिए ने 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। शोर सुनकर जेह की नैनी भी जाग गईं, बाहर आईं और शोर मचाना शुरू कर दिया। हंगामा सुनकर सैफ और करीना अपने कमरों से बाहर भागे आए। सैफ ने घुसपैठिए से पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है।'
सैफ पर किया हमला
नर्स ने बताया, 'इसके बाद उस आदमी ने सैफ पर हमला कर दिया। उसने एक अन्य स्टाफ सदस्य पर भी हमला किया। नर्स ने बताया कि सैफ ने उसे काबू में कर लिया, जबकि वे लोग दूसरे कमरे में भाग गए और खुद को अंदर बंद कर लिया। जब तक बाकी स्टाफ सदस्य वहां पहुंचे, तब तक घुसपैठिया भाग चुका था। सैफ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।'
'मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा'
'मोजो स्टोरी' के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, सैफ ने इस हमले के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि चाकू लगने के बाद उन्हें लगा कि शायद वे बच नहीं पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त वे अपने बेटे तैमूर के साथ रहना चाहते थे और इस घटना का उन पर क्या असर पड़ा। उन्होंने कहा, 'मैंने सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था जो खून से लथपथ हो गया था। एक समय ऐसा आया जब मैं फर्श पर पड़ा था और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। उस पल, मैं सच में तैमूर के साथ रहना चाहता था।'
तैमूर ने पूछा-'क्या आप मरने वाले हैं?'
सैफ ने आगे बताया, 'मैंने तैमूर से पूछा कि क्या वह मेरे साथ अस्पताल चलेगा, तो उसने मुझसे पूछा, 'क्या आप मरने वाले हैं?' मैंने उसे 'नहीं' कहा और हम दोनों साथ अस्पताल गए। मैं उस आदमी को माफ भी करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, और शायद उसका इरादा लड़ाई करने का नहीं था। मैं उसे खुशी-खुशी माफ कर देता, लेकिन उसने मुझे जान से मारने की जो कोशिश की, उसे भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है। यह अमीर और गरीब के बीच के फर्क का मामला है; इसी असमानता की वजह से यह सब हुआ है।' इस घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री