Year Ender 2025: साल के 6 सबसे बड़े बॉलीवुड विवाद, दीपिका से लेकर सैफ, इन वजहों से रहे खबरों में

संक्षेप:

साल 2025 में कई ऐसे मामले रहे जो खबरों में बने रहे। एक्टर्स के विवादित बयान हो या किसी फिल्म स जुड़ा विवाद, इस साल के ये 6 बड़े मामले अगले कई सालों तक चर्चा में बने रहेंगे। दीपिका पादुकोण से लेकर परेश रावल बने रहे खबरों में

Dec 21, 2025 06:45 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। इस पूरे साल कई एक्टर्स अलग वजहों के चलते खबरों में बने रहे। कुछ के बेबाक बयानों ने खबरों की हैडलाइन बनाई तो कुछ अपने अलग अंदाज के लिए छाए रहे। लेकिन इंडस्ट्री के ये 6 ऐसे मामले हैं जो हफ्तों, महीने छाए रहे। ये ऐसे विवाद थे जिनके चर्चे साल के आखिर तक हो हो रहे हैं। इन 6 विवादों के बिना साल 2025 का बॉलीवुड अधूरा लगेगा।

सैफ अली खान पर हमला

साल 2025 की शुरुआत ही एक हैरान करने वाली घटना के साथ हुआ था। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर के घर पर एक अनजान शख्स ने घुसकर उनपर हमला कर दिया था। ये हमला इतना भयानक था कि सैफ के गर्दन और पीठ पर चाकू के वार थे। सैफ के मुताबिक अगर ये हमला गर्दन की नस पर थोड़ा और जोर से होता तो उनकी जान को खतरा था। इस हमले के बाद सैफ और करीना ने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी।

हॉस्पिटल से बाहर दिखे एकदम फिट?



पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया की कास्टिंग

भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते थोड़े सुधर ही रहे थे कि अचनाक 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद देश में पाकिस्तान के लिए इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने एक्टर्स का विरोध करना शुरू किया। दिलजीत दोसांझ की फिल्म में सरदार जी 3 में हानिया आमिर नजर आने वाली थी। लेकिन विरोध के बाद फिल्म भारत में रिलीज नहीं की गई। फिल्म के मेकर्स ने बताया कि उन्होंने हानिया की कास्टिंग और शूटिंग पहलगाम हमले से पहले कर ली थी। हालांकि, इस पूरे मामले में दिलजीत का भी विरोध किया गया।

Hania Amir

परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर

हेरा फेरी 3 को लेकर फैंस एक्साइटेड थे। फिल्म को लेकर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने प्रमोशनल शूटिंग भी कर ली थी। फिर अचानक परेश रावण ने बताया कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं हैं। एक्टर के इस बयान ने अक्षय कुमार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थीं, क्योंकि वही इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाद में कानूनी तरीके से इस मामले को सुलझाया गया और खुद अक्षय कुमार ने परेश रावल की वापसी कन्फर्म की थी।

अक्षय कुमार और परेश रावल

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग

रणबीर कपूर के साथ एनिमल बनाने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा दीपिका पादुकोण को लार फिल्म स्पिरिट बनाना चाहते थे। दोनों के बीच फिल्म को लेकर मुलाकात भी हुई। लेकिन बात नहीं बनी। बाद में खबर सामने आई थी कि दीपिका ने संदीप से 8 घंटे की शिफ्ट के साथ कई अन्य मांगे की थीं। बाद में संदीप रेड्डी ने दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी को प्रभास के अपोजिट कास्ट कर लिया।ये विवाद इस साल खबरों में बना रहा।

संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण



करिश्मा कपूर के बच्चों की प्रॉपर्टी विवाद

करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के निधन के बाद उनके दोनों बच्चे समायरा और कियान कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव के साथ पिता की प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ये मामला संजय की डेथ के बाद से खबरों में बना हुआ है।

संजय कपूर के साथ करिश्मा कपूर

जया बच्चन पैपराजी विवाद

Jaya Bachchan

बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन और पैपराजी का रिश्ता सालों से खराब है। एक्ट्रेस को कई बार पैपराजी के साथ तीखे शब्दों में बात करते हुए देखा गया है। हाल में जया ने पैपराजी के पहनावे पर कमेंट किया था जो खूब वायरल हुआ। ये मामला खबरों में बना रहा।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
