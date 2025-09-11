सबसे कम मेकअप करती है ये एक्ट्रेस, फेयरनेस क्रीम की एड से रहती हैं दूर

Actress No Makeup Look: आइए आपको उस एक्ट्रेस से मिलवाते हैं जो फिल्मों में सबसे कम मेकअप करती हैं। इतना ही नहीं, कभी किसी ब्यूटी क्रीम की एड भी नहीं की है।

फिल्म इंडस्ट्री में जब हर कोई परफेक्ट लुक की होड़ में खड़ा है, वहां एक एक्ट्रेस ऐसी है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही सबका दिल जीत रही है। उन्होंने अपने चेहरे पर आईलाइनर, बिंदी और लिपस्टिक के अलावा कभी कुछ नहीं लगाया। उनका मानना है कि मेकअप से कहीं जरूरी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास है। क्या आपने उनका नाम पहचाना?

एक्ट्रेस का नाम साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी ने पर्ल मैने को दिए इंटरव्यू में कहा, “अगर कोई मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मैं एक सामान्य लड़की हूं। मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं। मेरी अपनी इनसिक्यूरिटीज हैं। जब मुझे ऑडियंस ने मेरी पहली फिल्म में एक्सेप्ट किया तब मुझे समझ आया कि किरदार सबसे जरूरी पहलू है। मैं कितनी खूबसूरत हूं या मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

बचपन से रही थी इनसिक्यूरिटी साई पल्लवी ने बताया था कि टीनएज में वे अपने पिंपल्स को लेकर काफी परेशान रहती थीं। उन्होंने कहा, “प्रेमम से पहले, मैंने सैकड़ों क्रीम लगाई थीं क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत मुंहासे थे। मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। मैं घर पर ही रहती और सोचती थी कि लोग हमेशा मेरे पिंपल्स को क्यों देखते रहते हैं।”

डायरेक्टर्स भी करते हैं सपोर्ट एक्ट्रेस ने बताया कि उनके डायरेक्टर्स भी उन्हें मेकअप करने के लिए प्रेशर नहीं करते। उन्होंने कहा, “शुरू में डायरेक्टर्स मुझसे कहते थे कि टेस्ट शूट में मेकअप लगाकर देखते हैं, लेकिन फिर वे कहते, ‘नहीं, हमें तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। बस आकर इमोट करो।’ तो मैं मेकअप नहीं करती। हां, शूटिंग की तेज रोशनी के कारण आंखें छोटी लगने लगती हैं इसलिए आंखों को विजिबल बनाने के लिए आईलाइनर लगाती हूं और बिंदी बस।”