Sai Pallavi Never Used makeup Instead of Eyeliner Lipstick Bindi rejected beauty cream ads सबसे कम मेकअप करती है ये एक्ट्रेस, फेयरनेस क्रीम की एड से रहती हैं दूर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSai Pallavi Never Used makeup Instead of Eyeliner Lipstick Bindi rejected beauty cream ads

सबसे कम मेकअप करती है ये एक्ट्रेस, फेयरनेस क्रीम की एड से रहती हैं दूर

Actress No Makeup Look: आइए आपको उस एक्ट्रेस से मिलवाते हैं जो फिल्मों में सबसे कम मेकअप करती हैं। इतना ही नहीं, कभी किसी ब्यूटी क्रीम की एड भी नहीं की है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
सबसे कम मेकअप करती है ये एक्ट्रेस, फेयरनेस क्रीम की एड से रहती हैं दूर

फिल्म इंडस्ट्री में जब हर कोई परफेक्ट लुक की होड़ में खड़ा है, वहां एक एक्ट्रेस ऐसी है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही सबका दिल जीत रही है। उन्होंने अपने चेहरे पर आईलाइनर, बिंदी और लिपस्टिक के अलावा कभी कुछ नहीं लगाया। उनका मानना है कि मेकअप से कहीं जरूरी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास है। क्या आपने उनका नाम पहचाना?

एक्ट्रेस का नाम

साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी ने पर्ल मैने को दिए इंटरव्यू में कहा, “अगर कोई मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मैं एक सामान्य लड़की हूं। मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं। मेरी अपनी इनसिक्यूरिटीज हैं। जब मुझे ऑडियंस ने मेरी पहली फिल्म में एक्सेप्ट किया तब मुझे समझ आया कि किरदार सबसे जरूरी पहलू है। मैं कितनी खूबसूरत हूं या मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

बचपन से रही थी इनसिक्यूरिटी

साई पल्लवी ने बताया था कि टीनएज में वे अपने पिंपल्स को लेकर काफी परेशान रहती थीं। उन्होंने कहा, “प्रेमम से पहले, मैंने सैकड़ों क्रीम लगाई थीं क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत मुंहासे थे। मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। मैं घर पर ही रहती और सोचती थी कि लोग हमेशा मेरे पिंपल्स को क्यों देखते रहते हैं।”

डायरेक्टर्स भी करते हैं सपोर्ट

एक्ट्रेस ने बताया कि उनके डायरेक्टर्स भी उन्हें मेकअप करने के लिए प्रेशर नहीं करते। उन्होंने कहा, “शुरू में डायरेक्टर्स मुझसे कहते थे कि टेस्ट शूट में मेकअप लगाकर देखते हैं, लेकिन फिर वे कहते, ‘नहीं, हमें तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। बस आकर इमोट करो।’ तो मैं मेकअप नहीं करती। हां, शूटिंग की तेज रोशनी के कारण आंखें छोटी लगने लगती हैं इसलिए आंखों को विजिबल बनाने के लिए आईलाइनर लगाती हूं और बिंदी बस।”

करोड़ों का फेयरनेस क्रीम के एड को ठुकराया

साई पल्लवी ने अपनी प्रिंसिपल्स पर डटे रहते हुए 2 करोड़ रुपये के फेयरनेस क्रीम के एड को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था, “यह हमारा भारतीय रंग है। हम विदेशियों से नहीं पूछ सकते कि वे गोरे क्यों हैं। यह उनका स्किन कलर है और यह हमारा है।”

Sai Pallavi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।