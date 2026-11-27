साई पल्लवी ने बताया कि क्यों वह फिल्मों में मेकअप करने से बचती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उनके इस फैसले पर डायरेक्टर्स का कैसा रिएक्शन होता है।

साई पल्लवी इन दिनों अपनी फिल्म रामायण की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। रामायण में साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है। साई ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर लिए हैं। साई की खास बात यह है कि वह नो मेकअप लुक रहती हैं। यहां तक की फिल्मों में भी वह बिना मेकअप के शूट करती हैं। इतना ही नहीं वह इवेंट्स या इंटरव्यूज में भी बिना मेकअप के ही आती हैं। साई ने अपनी डेब्यू फिल्म प्रेमम में भी मेकअप जितना हो सके उतना नहीं रखा। अब साई से इस बारे में पूछा गया कि एक पब्लिक फिगर होने के बावजूद उन्होंने बिना मेकअप रहने का फैसला कैसे लिया और डायरेक्टर्स का कैसा रिएक्शन होता था उनके ऐसे नो मेकअप लुक पर।

नो मेकअप लुक पर क्या बोलीं साई साई ने कहा, 'ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपर सबने बात की है लास्ट 10 सालों में। सच कहूं तो कंपनी के शुरुआत में मैं काफी इनसिक्योर थी, लेकिन टाइम के साथ मुझे एहसास हुआ कि कि कई ऐसी फिल्म है जो एक्चुल दर्शकों और जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच होती है। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप एकदम 'एयरब्रश' (यानी बनावटी) दिखें जिससे लोग उस किरदार से जुड़ ही न पाएं। मैं हमेशा किरदारों के लिए सच्ची रही हूं और डायरेक्टर्स को इसमें कुछ गलत नहीं लगा।'

मेकअप करके लगता है अलग इंसान हूं साई ने आगे कहा, ‘टाइम के साथ मैंने खुद के जैसा रहना सीख लिया। फिलहाल मेरे पास कुछ लिप ग्लॉस है, आई लाइनर और कुछ मॉइश्चराइजर। ये फ्लॉन्ट के लिए नहीं, लेकिन अगर मेरे चेहरे पर एक भी फआउंडेशन की लेयर का कंसीलर होता है तो मुझे एक अलग इंसान जैसा लगता है और ये मेरे पर काम नहीं करता है। बात बस इतनी सी है और अगर आपको मेकअप करके अच्छा लगता है तो यह आपकी मर्जी है। आपको किसी खास तरह का दिखने के लिए खुद को किसी एक सांचे में ढालने की जरूरत नहीं है।’

वैसे फैंस साई को ऐसे सिंपल लुक में ही बहुत पसंद करते हैं। फैंस को साई की यही बात काफी अच्छी लगती है।

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म भारत में अब 1000 करोड़ कमाई के पास है। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1700 करोड़ कमा लिए हैं। शुक्रवार तक रामायण भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।