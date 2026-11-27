बिना मेकअप फिल्मों में काम करने पर साई पल्लवी बोलीं- असली महिलाओं के किरदार में बनावटी नहीं दिखाना चाहती
साई पल्लवी ने बताया कि क्यों वह फिल्मों में मेकअप करने से बचती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उनके इस फैसले पर डायरेक्टर्स का कैसा रिएक्शन होता है।
साई पल्लवी इन दिनों अपनी फिल्म रामायण की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। रामायण में साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है। साई ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर लिए हैं। साई की खास बात यह है कि वह नो मेकअप लुक रहती हैं। यहां तक की फिल्मों में भी वह बिना मेकअप के शूट करती हैं। इतना ही नहीं वह इवेंट्स या इंटरव्यूज में भी बिना मेकअप के ही आती हैं। साई ने अपनी डेब्यू फिल्म प्रेमम में भी मेकअप जितना हो सके उतना नहीं रखा। अब साई से इस बारे में पूछा गया कि एक पब्लिक फिगर होने के बावजूद उन्होंने बिना मेकअप रहने का फैसला कैसे लिया और डायरेक्टर्स का कैसा रिएक्शन होता था उनके ऐसे नो मेकअप लुक पर।
नो मेकअप लुक पर क्या बोलीं साई
साई ने कहा, 'ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपर सबने बात की है लास्ट 10 सालों में। सच कहूं तो कंपनी के शुरुआत में मैं काफी इनसिक्योर थी, लेकिन टाइम के साथ मुझे एहसास हुआ कि कि कई ऐसी फिल्म है जो एक्चुल दर्शकों और जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच होती है। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप एकदम 'एयरब्रश' (यानी बनावटी) दिखें जिससे लोग उस किरदार से जुड़ ही न पाएं। मैं हमेशा किरदारों के लिए सच्ची रही हूं और डायरेक्टर्स को इसमें कुछ गलत नहीं लगा।'
मेकअप करके लगता है अलग इंसान हूं
साई ने आगे कहा, ‘टाइम के साथ मैंने खुद के जैसा रहना सीख लिया। फिलहाल मेरे पास कुछ लिप ग्लॉस है, आई लाइनर और कुछ मॉइश्चराइजर। ये फ्लॉन्ट के लिए नहीं, लेकिन अगर मेरे चेहरे पर एक भी फआउंडेशन की लेयर का कंसीलर होता है तो मुझे एक अलग इंसान जैसा लगता है और ये मेरे पर काम नहीं करता है। बात बस इतनी सी है और अगर आपको मेकअप करके अच्छा लगता है तो यह आपकी मर्जी है। आपको किसी खास तरह का दिखने के लिए खुद को किसी एक सांचे में ढालने की जरूरत नहीं है।’
वैसे फैंस साई को ऐसे सिंपल लुक में ही बहुत पसंद करते हैं। फैंस को साई की यही बात काफी अच्छी लगती है।
साई की फिल्म रामायण
साई की फिल्म रामायण की बात करें तो इसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में साई ने सीता, रणबीर कपूर ने राम, यश ने रावण, रवि दुबे ने लक्ष्मण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल भी हैं।
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म भारत में अब 1000 करोड़ कमाई के पास है। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1700 करोड़ कमा लिए हैं। शुक्रवार तक रामायण भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।
वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर्स को उम्मीद है कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया में रिलीज की योजना के जरिए यह जल्द ही दंगल का अब तक का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें