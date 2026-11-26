अर्जुन कपूर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड साहिबा बाली कौन हैं? लैला मजनू' और 'अमर सिंह चमकीला' में आ चुकी हैं नजर
Sahiba Bali: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इस वक्त सुर्खियों में हैं। साहिबा बाली के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें, साहिबा भी एक्ट्रेंस हैं।
अर्जुन कपूर और साहिबा बाली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में दोनों श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे पहुंचे थे। इसके बाद से ही लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर साहिबा बाली कौन हैं, जिनके साथ अर्जुन कपूर नजर आए। साहिबा कंटेंट क्रिएटर होने के साथ-साथ एक्ट्रेस भी हैं। वह कई बड़ी फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुकी हैं। आइए बताते हैं साहिबा बाली के बारे में।
कितना है अर्जुन कपूर और साहिबा बाली के बीच उम्र का अंतर?
अर्जुन कपूर का जन्म साल 1985 में हुआ था, जबकि साहिबा बाली का जन्म 5 दिसंबर 1994 को हुआ था। ऐसे में दोनों के बीच करीब 9 साल का उम्र का अंतर है। साहिबा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन से मार्केटिंग की पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया।
जोमैटो में काम करती थीं साहिबा
साहिबा बाली एक्टिंग में आने से पहले जोमैटो में काम कर चुकी हैं। वह वहां मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल कैंपेन से जुड़ी थीं। इसके अलावा, डिजिटल स्पेस में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिल्टरकॉपी के वीडियो और ब्रांड कोलैबोरेशन के जरिए साहिबा को काफी लोकप्रियता मिली।
इन फिल्मों और सीरीज में नजर आईं साहिबा
साहिबा ने लंदन में पढ़ाई के दौरान इम्तियाज अली की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। साल 2018 में रिलीज हुई 'लैला मजनू' में लैला का किरदार तृप्ति डिमरी ने निभाया था, जबकि साहिबा फिल्म में लैला की बहन के रोल में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने 'बार्ड ऑफ ब्लड' में आबिदा, 'अमर सिंह चमकीला' में पत्रकार और 'तनाव' जैसी सीरीज में काम किया।
पहले मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे थे अर्जुन कपूर
अर्जुन कपूर पहले मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे थे। मलाइका उनसे करीब 12 साल बड़ी हैं। हालांकि, साल 2024 में अर्जुन ने खुद को सिंगल बताते हुए अपने ब्रेकअप की पुष्टि की थी। इसके बाद अर्जुन का नाम कुल्लू के साथ जोड़ा गया, लेकिन अभिनेता ने उनके साथ अपने रिश्ते को सिर्फ प्रोफेशनल बताया था। वहीं, साल 2026 में 'कॉफी विद करण' में वरुण धवन ने जाह्नवी कपूर और करण जौहर से बातचीत के दौरान बताया था कि अर्जुन इस वक्त एक लड़की को डेट कर रहे हैं और उससे मिलने के लिए हर थोड़े दिनों में अलीबाग जाते थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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