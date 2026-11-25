मलाइका अरोड़ा के बाद साहिबा बाली ने जीता अर्जुन कपूर का दिल, बोलीं- मैंने इनके हिस्से का…
अर्जुन कपूर पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनका नाम एक एक्ट्रेस के साथ काफी जुड़ रहा है और अब एक नई फोटो ने फिर दोनों को चर्चा में ला दिया है।
अर्जुन कपूर काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। साहिबा बाली के साथ अर्जुन का नाम काफी जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं अब साहिबा ने अर्जुन के साथ अपनी फोटो शेयर की है जिसके बाद फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं साहिबा ने अर्जुन के साथ अपना रिलेशन ऑफिशियल तो नहीं कर दिया है। दरअसल, साहिबा ने अर्जुन के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर की है। लेकिन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था साहिबा का कैप्शन।
साहिबा ने अर्जुन के लिए क्या लिखा
साहिबा ने फोटो शेयर कर लिखा, ‘मैंने इनका आधा प्रशाद भी खा लिया। हैप्पी गुरु पूरब’। इस फोटो के बाद फैंस कमेंट कर रहे हैं कि कहीं इसके जरिए दोनों अपना रिलेशनशिफ ऑफिशियली कन्फर्म तो नहीं कर रहे हैं।
पहले भी साथ नजर आए थे साहिबा-अर्जुन
बता दें कि कुछ दिनों पहले भी साहिबा ने अर्जुन के साथ फोटो शेयर की थी लंदन के लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड से। दोनों ने साथ में भारत-इंग्लैंड का मैच देखा था। दोनों की यहां से भी काफी फोटोज वायरल हुई थीं। वहीं अर्जुन के बर्थडे पर साहिबा ने अर्जुन की फोटो शेयर कर लिखा था कि हैप्पी बर्थडे सबका बेस्टी। प्लीज अब और वजन मत कम करना और ज्यादा केक खाना। इस पर अर्जुन ने लिखा था कि तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मुझे ज्वाइन करने के लिए।
पहले रिलेशन की खबरों को किया था मना
वहीं पहले जब अर्जुन के साथ साहिबा का नाम जुड़ा था तब साहिबा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हर चीज पर विश्वास मत करो। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि ये कोई नेशनल न्यूज नहीं है और वह अर्जुन को डेट नहीं कर रही हैं।
बता दें कि साहिबा का नाम अर्जुन से पहले कॉमेडियन समय रैना के साथ जुड़ा था। समय और साहिबा ने यूट्यूब कोलैब्रेशन किया था जहां से दोनों के लिंकअप की खबरें आई थीं।
कौन हैं साहिबा बाली
साहिबा बाली एक्टर, टेलिविजन प्रेजेंटर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। वह कई वेब सीरीज और स्पोर्ट्स से जुड़े डिजिटल कंटेंट में काम कर चुकी हैं। वह लैला मजनू, बार्ड ऑफ बारूद, तनाव और अमर सिंह चमकीला में काम कर चुकी हैं।
वहीं अर्जुन के बारे में बता दें कि वह पहले मलाइका अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों काफी समय तक साथ थे, लेकिन फिर अचानक दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों के ब्रेकअप की वजह पता नहीं चल पाई थी। लेकिन दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मलाइका के पिता की जब मौत हो गई थी तब अर्जुन भी मलाइका को सपोर्ट करने पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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