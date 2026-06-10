साधना को चुभ गई थी राज कपूर की ये बात, सालों तक करती रहीं नफरत, फिर साथ में की ये फिल्में
बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। लेकिन वो कभी राज कपूर की हीरोइन नहीं बनना चाहती थीं। इस एक घटना के बाद से वो राज कपूर से नफरत करती थीं। राज कपूर की एक बात साधना को बुरी तरह से चुभ गई थी।
एक दौर था जब राज कपूर अपनी फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में टॉप पर बने हुए थे। एक्टिंग के साथ फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोड्यूस करने का काम भी राज कपूर अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस तले कई फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही कई बड़े कलाकारों को लॉन्च करने का श्रेय भी राज कपूर को जाता है। राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बनने के लिए उस दौर की एक्ट्रेसेज इंतजार में रहती थीं। लेकिन एक ऐसी भी हीरोइन थीं जो कई सालों तक राज कपूर से नफरत करती रहीं। इस हीरोइन का नाम है साधना।
राज कपूर की बात चुभ गई
बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना ने 60 के दशक में कई फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। हेयरस्टाइल से लेकर अपनी खूबसूरती को लेकर एक्ट्रेस चर्चाओं में रहती थीं। साधना उस दौर की कई टॉप की हीरोइन को टक्कर दे रही थीं। लेकिन जब उन्हें राज कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला तो उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे उनके मन में राज कपूर के लिए भरी हुई नफरत थी। साधना स्टार एक्ट्रेस बनने से पहले ही राज कपूर की फिल्म में काम कर चुकी थीं। इस दौरान राज कपूर ने साधना को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो सालों तक उनके दिमाग में रही। इसी वजह से वो राज कपूर से नफरत करती आई।
साइड डांसर थीं साधना
1955 में राज कपूर की फिल्म आई थी श्री 420 में साइड डांसर के तौर पर नजर आई थीं। इस फिल्म में एक गाना था 'मुड़ मुड़ के ना देख'। उस समय ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। इस गाने में एक्ट्रेस साधना ने भी काम किया था। इसी गाने की शूटिंग के दौरान राज कपूर का एक कमेंट 15 साल की साधना को चुभ गया था। दरअसल, उस समय साधना एक डांस स्कूल जाया करती थीं। वो डांस की ट्रेनिंग ले रही थीं और इसी दौरान राज कपूर की फिल्म श्री 420 के लिए उसी डांस स्कूल से कुछ लड़कियों का चुनाव हुआ। उसमें साधना भी एक थीं। साधना उस गाने में बैकग्राउंड में नजर आई साइड डांसर के तौर पर थीं। शूटिंग के दौरान वो बार-बार अपने बाल सवांरती और मेकर्स को रीटेक लेना पड़ता, इससे राज कपूर परेशान हो गए। उन्होंने साधना से कहा कि उन्हें फिल्में छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। राज कपूर का ये तीखा रवैया साधना को पसंद नहीं आया और वो सालों तक राज कपूर से नफरत करती रहीं।
सालों बाद किया काम
इस घटना के कुछ सालों बाद साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनकर एंट्री ली। कई बड़ी फिल्मों में वो काम कर रही थीं। उनकी फिल्में चलने लगीं। हेयरस्टाइल की वजह से खूब तारीफें मिली। और फिर मौका आया राज कपूर के साथ काम करने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना ने राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में फिल्म दूल्हा दुल्हन में ये जोड़ी साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई। फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी जिसे ऑडियंस ने पसंद किया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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