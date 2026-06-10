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साधना को चुभ गई थी राज कपूर की ये बात, सालों तक करती रहीं नफरत, फिर साथ में की ये फिल्में

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। लेकिन वो कभी राज कपूर की हीरोइन नहीं बनना चाहती थीं। इस एक घटना के बाद से वो राज कपूर से नफरत करती थीं। राज कपूर की एक बात साधना को बुरी तरह से चुभ गई थी।

साधना को चुभ गई थी राज कपूर की ये बात, सालों तक करती रहीं नफरत, फिर साथ में की ये फिल्में

एक दौर था जब राज कपूर अपनी फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में टॉप पर बने हुए थे। एक्टिंग के साथ फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोड्यूस करने का काम भी राज कपूर अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस तले कई फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही कई बड़े कलाकारों को लॉन्च करने का श्रेय भी राज कपूर को जाता है। राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बनने के लिए उस दौर की एक्ट्रेसेज इंतजार में रहती थीं। लेकिन एक ऐसी भी हीरोइन थीं जो कई सालों तक राज कपूर से नफरत करती रहीं। इस हीरोइन का नाम है साधना।

राज कपूर की बात चुभ गई

बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना ने 60 के दशक में कई फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। हेयरस्टाइल से लेकर अपनी खूबसूरती को लेकर एक्ट्रेस चर्चाओं में रहती थीं। साधना उस दौर की कई टॉप की हीरोइन को टक्कर दे रही थीं। लेकिन जब उन्हें राज कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला तो उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे उनके मन में राज कपूर के लिए भरी हुई नफरत थी। साधना स्टार एक्ट्रेस बनने से पहले ही राज कपूर की फिल्म में काम कर चुकी थीं। इस दौरान राज कपूर ने साधना को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो सालों तक उनके दिमाग में रही। इसी वजह से वो राज कपूर से नफरत करती आई।

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राज कपूर

साइड डांसर थीं साधना

1955 में राज कपूर की फिल्म आई थी श्री 420 में साइड डांसर के तौर पर नजर आई थीं। इस फिल्म में एक गाना था 'मुड़ मुड़ के ना देख'। उस समय ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। इस गाने में एक्ट्रेस साधना ने भी काम किया था। इसी गाने की शूटिंग के दौरान राज कपूर का एक कमेंट 15 साल की साधना को चुभ गया था। दरअसल, उस समय साधना एक डांस स्कूल जाया करती थीं। वो डांस की ट्रेनिंग ले रही थीं और इसी दौरान राज कपूर की फिल्म श्री 420 के लिए उसी डांस स्कूल से कुछ लड़कियों का चुनाव हुआ। उसमें साधना भी एक थीं। साधना उस गाने में बैकग्राउंड में नजर आई साइड डांसर के तौर पर थीं। शूटिंग के दौरान वो बार-बार अपने बाल सवांरती और मेकर्स को रीटेक लेना पड़ता, इससे राज कपूर परेशान हो गए। उन्होंने साधना से कहा कि उन्हें फिल्में छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। राज कपूर का ये तीखा रवैया साधना को पसंद नहीं आया और वो सालों तक राज कपूर से नफरत करती रहीं।

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सालों बाद किया काम

इस घटना के कुछ सालों बाद साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनकर एंट्री ली। कई बड़ी फिल्मों में वो काम कर रही थीं। उनकी फिल्में चलने लगीं। हेयरस्टाइल की वजह से खूब तारीफें मिली। और फिर मौका आया राज कपूर के साथ काम करने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना ने राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में फिल्म दूल्हा दुल्हन में ये जोड़ी साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई। फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी जिसे ऑडियंस ने पसंद किया था।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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