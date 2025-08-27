sadguru tells r madhavan that doctors thought he will die after 107 degree fever kailash parvat visit changed his life सद्गुरु ने बताया कैलाश पर जाकर कैसे बचाई जिंदगी, 107 डिग्री बुखार में डॉक्टरों को लगा था कि नहीं बचेंगे, Bollywood Hindi News - Hindustan
सद्गुरु ने बताया कैलाश पर जाकर कैसे बचाई जिंदगी, 107 डिग्री बुखार में डॉक्टरों को लगा था कि नहीं बचेंगे

सद्गगुरु को 12 हफ्ते लगातार बुखार था और देश-विदेश के डॉक्टर्स उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन टेम्परेचर 107 डिग्री तक पहुंच गया और वह कोल्ड शावर के नीचे खड़े हो गए। इसके बाद कैलाश यात्रा ने उन्हें ठीक कर दिया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:46 PM
सद्गुरु ने आर माधवन के पॉडकास्ट पर बताया कि कैसे वह मौत के मुंह में जाकर वापस आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 107 डिग्री बुखार था। डॉक्टर उनका हर तरह का इलाज कर चुके थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। सद्गुरु ने बताया कि वह बीमारी की हालत में कैलाश पहुंच गए। वहां से लौटे तो रिपोर्ट्स ठीक थीं।

हर तरह के बुखार का किया इलाज

सद्गुरु बोले, 'सभी डॉक्टर्स हार मान गए थे। उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि लगातार बुखार आ रहा था। मैं कैलिफोर्निया में था। उन्हें लगा कि किसी तरह का टायफॉइड है तो उसका इलाज किया। फिर ऑस्ट्रेलिया में था तो उन्हें लगा कि मलेरिया है और उसका इलाज किया। फिर मैं भारत आया तो उन लोगों ने 3 तरह के मलेरिया का इलाज किया फिर उन्हें लगा कि डेंगू है, इसका भी इलाज किया। मैं एक प्रोग्राम के लिए यूके में था तो वहां उन लोगों को लगा कि किसी तरह का जानलेवा बुखार है क्योंकि मेरे लिम्फ नोड्स सूजने लगे थे और बहुत दर्द हो रहा था लेकिन मेरे शेड्यूल्स थे और मैं काम करता जा रहा था।'

पसीने में भीग गए थे सद्गुरु

सद्गुरु ने बताया कि कैलिफोर्निया में एक जगह बोल रहे थे वहां दर्शकों में एक डॉक्टर था। उसने सलाह दी की तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वह बताते हैं, 'मुझे नहीं पता था कि वह डक्टर है उसने अपना हाथ उठाया। उसने कहा, 'आपको तुरंत इमरजेंसी रूम जाना चाहिए।' क्योंकि मैं एक जगह बैठा था और 10 मिनट में मेरे कपड़े पसीने से भीग जा रहे थे। मुझे 12 हफ्तों से ज्यादा वक्त से बुखार था और मैं लगातार इंटरनैशनल ट्रैवल कर रहा था।'

107 डिग्री बुखार में तप रहे थे सद्गुरु

सद्गुरु ने बताया कि इसके बाद उनका एक अलग तरह के टायफॉइड का इलाज किया गया और वह भारत वापस आ गए। सद्गुरु बताते हैं, 'मुझे तीन हफ्ते के लिए तमिल टीवी का शो शूट करना था और एक दिन मुझे लगा कि मेरा दिमाग पूरी तरह फ्राई हो रहा है। मैंने चेक किया तो 107 डिग्री बुखार था। तब बिना सोचे मैं कपड़े पहने ही ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो गया और वहां 10 मिनट तक खड़ा रहा। फिर जो भी हुआ वे लोग बोले कि सर्जरी के लिए जाना होगा। मैं नहीं गया, मैं कैलाश आ गया।'

डॉक्टर्स को लगा नहीं बचेंगे

सद्गुरु ने बताया कि कैलाश पर्वत की यात्रा उनका जीवन बदलने वाली रही। वह बोले, 'जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा, आपने अपने जीवन में ये सबसे होशियारी वाला काम किया कि शावर के नीचे खड़े हो गए। 107 डिग्री में आप मौत के बहुत पास होते हैं।' मैं कैलाश आया, मेरा मसल मास कम हो गया था। मेरी जांघों से 12 हफ्तों में करीब चौथाई मसल्स कम हो गई थीं। इस कंडीशन में भी मैं कैलाश आया और यहां बैठा।' सद्गुरु ने आगे बताया कि वहां उन्होंने एक तिनका लिया उससे 20 मिनट में वह एकदम नए शख्स थे। ऊपर से नीचे तक ट्रेकिंग की।

कैलाश में है एनर्जी का खजाना

माधवन ने उनसे पूछा कि वो एक तिनका या धागा क्या था जिसका उन्होंने जिक्र किया। इस पर सद्गुरु बोले कि ये बस एक शब्द है ताकि समझा सकें कि वहां ज्ञान किस रूप में संकलित है। ये शिव की जटाओं की तरह से है जिसमें से उन्होंने एक बालभर लिया और 20 मिनट में नए से हो गए। जब वापस आए तो उनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। सद्गुरु ने बताया कि अब उनको कैलाश की लत लग गई है। वह हर साल वहां जाते हैं।

