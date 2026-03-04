Hindustan Hindi News
सेक्रेड गेम्स की एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल से शेयर किया फोटो

Mar 04, 2026 11:25 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Rajshri Deshpande Health Update: ‘सेक्रेड गेम्स’ फेम एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे को ग्रेड 1 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी रिकवरी जर्नी शेयर की है।

‘मंटो’, ‘ब्लैक वारंट’ और ‘सेक्रेड गेम्स’ से फेमस हुईं एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे को ग्रेड 1 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उन्होंने सर्जरी करवाई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अपनी हेल्थ का अपडेट दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कैंसर का पता कब और कैसे चला। पढ़िए उनका पोस्ट।

कैंसर का कैसे पता चला?

राजश्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘मैंने आखिरकार अपने माता-पिता को ये बताने की हिम्मत जुटा ली कि मुझे इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (NOS), ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अब आपको बताने का समय है। रूटीन चेक-अप में इस पता चला और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे जल्दी पता चल गया और इससे लड़ने का मौका मिला।’

अब कैसी हैं राजश्री?

राजश्री ने बताया कि वह अब रिकवरी फेज में हैं। उन्होंने लिखा, ‘बहुत सारे टेस्ट और सर्जरी…एक रोलरकोस्टर राइड की तरह लगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह सभी का प्यार और अपनापन था जिसने मुझे इससे बाहर निकाला। सर्जरी के बाद अपनी आई और पापा के चेहरे देखकर मेरा डर पिघलकर एक अटूट ताकत बन गया। सभी के सपोर्ट से, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूं। अब, मैं बहुत अच्छे से ठीक हो रही हूं और जल्द ही हॉस्पिटल से घर जा रही हूं।'

सेलेब्स ने पोस्ट पर किया कमेंट

एक्टर और डांसर लॉरेन गॉटलिब ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, ‘आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूं, आप स्ट्रॉन्ग हैं!!’ आदर्श गौरव ने भी अपना सपोर्ट देते हुए लिखा, ‘जल्दी ठीक हो जाओ। दुआएं।’ फैंस ने कमेंट सेक्शन में दुआओं की बाढ़ ला दी। एक ने लिखा, ‘राजश्री, आपके लिए हीलिंग वाइब्स भेज रहा हूं ❣️ बस यहीं से आगे बढ़ते रहो।’ दूसरे ने कमेंट किया, ‘बहुत जल्दी ठीक होने की दुआएं और ढेर सारा प्यार।’ तीसरे ने कहा, ‘आपको और ताकत मिले... जल्दी ठीक हो जाओ।’

कौन हैं राजश्री?

राजश्री ने साल 2012 में 'तलाश' में एक छोटे से रोल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिर उन्होंने 'कुछ तो लोग कहेंगे' और '24: इंडिया' जैसे शोज किए। 'किक' में सपोर्टिंग रोल के साथ बड़े पर्दे पर वापस लौटीं। 'सेक्रेड गेम्स' से फेम हासिल किया। इसके बाद उन्होंने 'द स्काई इज पिंक', 'मॉम', 'मंटो' और 'जोरम' जैसी फिल्मों के साथ-साथ 'द फेम गेम', 'ट्रायल बाय फायर', 'ब्लैक वारंट' और 'रंगीन' जैसी सीरीज में भी काम किया।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

