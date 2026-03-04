सेक्रेड गेम्स की एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल से शेयर किया फोटो
Rajshri Deshpande Health Update: ‘सेक्रेड गेम्स’ फेम एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे को ग्रेड 1 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी रिकवरी जर्नी शेयर की है।
‘मंटो’, ‘ब्लैक वारंट’ और ‘सेक्रेड गेम्स’ से फेमस हुईं एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे को ग्रेड 1 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उन्होंने सर्जरी करवाई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अपनी हेल्थ का अपडेट दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कैंसर का पता कब और कैसे चला। पढ़िए उनका पोस्ट।
कैंसर का कैसे पता चला?
राजश्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘मैंने आखिरकार अपने माता-पिता को ये बताने की हिम्मत जुटा ली कि मुझे इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (NOS), ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अब आपको बताने का समय है। रूटीन चेक-अप में इस पता चला और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे जल्दी पता चल गया और इससे लड़ने का मौका मिला।’
अब कैसी हैं राजश्री?
राजश्री ने बताया कि वह अब रिकवरी फेज में हैं। उन्होंने लिखा, ‘बहुत सारे टेस्ट और सर्जरी…एक रोलरकोस्टर राइड की तरह लगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह सभी का प्यार और अपनापन था जिसने मुझे इससे बाहर निकाला। सर्जरी के बाद अपनी आई और पापा के चेहरे देखकर मेरा डर पिघलकर एक अटूट ताकत बन गया। सभी के सपोर्ट से, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूं। अब, मैं बहुत अच्छे से ठीक हो रही हूं और जल्द ही हॉस्पिटल से घर जा रही हूं।'
सेलेब्स ने पोस्ट पर किया कमेंट
एक्टर और डांसर लॉरेन गॉटलिब ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, ‘आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूं, आप स्ट्रॉन्ग हैं!!’ आदर्श गौरव ने भी अपना सपोर्ट देते हुए लिखा, ‘जल्दी ठीक हो जाओ। दुआएं।’ फैंस ने कमेंट सेक्शन में दुआओं की बाढ़ ला दी। एक ने लिखा, ‘राजश्री, आपके लिए हीलिंग वाइब्स भेज रहा हूं ❣️ बस यहीं से आगे बढ़ते रहो।’ दूसरे ने कमेंट किया, ‘बहुत जल्दी ठीक होने की दुआएं और ढेर सारा प्यार।’ तीसरे ने कहा, ‘आपको और ताकत मिले... जल्दी ठीक हो जाओ।’
कौन हैं राजश्री?
राजश्री ने साल 2012 में 'तलाश' में एक छोटे से रोल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिर उन्होंने 'कुछ तो लोग कहेंगे' और '24: इंडिया' जैसे शोज किए। 'किक' में सपोर्टिंग रोल के साथ बड़े पर्दे पर वापस लौटीं। 'सेक्रेड गेम्स' से फेम हासिल किया। इसके बाद उन्होंने 'द स्काई इज पिंक', 'मॉम', 'मंटो' और 'जोरम' जैसी फिल्मों के साथ-साथ 'द फेम गेम', 'ट्रायल बाय फायर', 'ब्लैक वारंट' और 'रंगीन' जैसी सीरीज में भी काम किया।
