एसएस राजामौली की फिल्म के टाइटल के साथ रिवील हुआ महेश बाबू का फर्स्ट लुक, लोगों ने मूवी को बताया ब्लॉकबस्टर

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा बीते कई महीनों से एक साथ काम करने को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों ने एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। फैंस राजामौली की इस फिल्म की छोटी से छोटी अपडेट जानने के लिए बेताब हैं। ऐसे में अब एसएस राजामौली की अपकमिंग एक्शन-एडवेंचर फिल्म का लुक और टाइटल रिवील हो चुका है। महेश बाबू का लुक देख फैंस फिल्म को लेकर अब और क्रेजी हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है फिल्म का धमाकेदार टाइटल?
रिलीज होते ही छा गया महेश बाबू का लुक
हैदराबाद में आयोजित 'ग्लोबट्रॉटर' इवेंट में एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म का नाम रिवील किया गया है। साथ ही महेश बाबू के दमदार लुक से भी पर्दा उठाया गया। फिल्म का टाइटल 'वाराणसी' है। एक शॉर्ट टीजर के साथ महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी सामने आया, जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर चोट के घाव हैं और हाथ में एक त्रिशूल है। वहीं, महेश बाबू नंदी पर बैठे हुए अपना रुद्र अवतार दिखाते नजर आए। एक्टर के इस लुक ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है। फिल्म रिलीज के पहले ही यूजर्स 'वाराणसी' को अभी से ब्लॉकबस्टर कहने लगे हैं। बता दें कि इस इवेंट में सुपरस्टार महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और फिल्म में विलेन बने पृथ्वीराज सुकुमारन भी शामिल हुए।
आखिर कब रिलीज होगी 'वाराणसी'
आपको बता दें कि फिल्म वाराणसी' से प्रियंका चोपड़ा का लुक पहले ही रिलीज किया जा चुका है। फिल्म के पोस्टर में प्रयिंका पीले रंग की साड़ी पहने हुए और हाथ में बंदूक लिए नजर आई थीं। महेश बाबू की तरह उनका लुक भी काफी शानदार है। मूवी में प्रियंका, मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं। वहीं, फिल्म के टाइटल और लुक से पहले इसकी रिलीज डेट सामने आई थी। वाराणसी' मूवी 25 मार्च, 2027 को पर्दे पर दस्तक दे सकती है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।
