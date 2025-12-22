Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRomantic Korean Web Series With Good IMBd rating on Netflix K drama
सिर्फ 16 एपिसोड्स की है ये रोमांटिक कोरियन वेब सीरीज, 9 है इसकी IMDb रेटिंग

सिर्फ 16 एपिसोड्स की है ये रोमांटिक कोरियन वेब सीरीज, 9 है इसकी IMDb रेटिंग

संक्षेप:

Romantic K Drama: कोरियन ड्रामा देखना पसंद है? रोमांटिक जॉनर देखते हैं? तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9 है और ये कोरिया की सबसे बेस्ट सीरीज मानी जाती है।

Dec 22, 2025 09:04 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज कल सिनेलवर्स साउथ कोरियन ड्रामा ज्यादा देख रहे हैं। यही कारण है कि हम आपके लिए एक ऐसी कोरियन सीरीज लेकर आए हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 9 है। ये एक रोमांटिक सीरीज है। साल 2018 में रिलीज हुई थी और इसके सिर्फ कुल 16 एपिसोड्स हैं। आइए आपको इस सीरीज के बारे में और बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीरीज का नाम

इस रोमांटिक सीरीज का नाम है 'माय मिस्‍टर' है। कहानी शुरुआत थोड़ी धीमी होती है। ये कोरियन ड्रामा का स्टाइल है, लेकिन धीरे-धीरे कहानी रफ्तार पकड़ती है और हैप्पी एंडिंग होती है।

किस ओटीटी पर है ये सीरीज?

'माय मिस्‍टर' वेब सीरीज दो ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स पर है। आप इसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

बेस्ट ड्रामा का अवॉर्ड

'माय मिस्टर' में ली सन-क्यूं और ली जी-यूं ने लीड रोल प्ले किया है। वहीं किम वोन-सियोक ने इसे डायरेक्ट किया है। पार्क हे-यंग ने इसकी कहानी लिखी है और चोरोकबाम मीडिया ने इसकाे प्रोड्यूस किया है। इसे 55वें बैक्सांग आर्ट अवॉर्ड्स में बेस्‍ट ड्रामा कैटेगरी में अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

सीरीज पर हुई थी कॉन्ट्रोवर्सी

जब इस सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज किया गया था तब इस पर डेटिंग वॉयलेंस को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, लेकिन दूसरे-तीसरे एपिसोड के आने के बाद विवाद शांत हो गया था।

रेटिंग पर टॉप

ये केबल टेलीविजन की रेटिंग में लगातार टॉप पर रहा है। यूं तो इसकी शुरुआती रेटिंग 3-4% रही थी, लेकिन 'नीलसन पेड प्लेटफॉर्म' के मुताबिक, आख‍िरी एपिसोड तक आते-आते इसकी रेटिंग 7.352% हो गई है। ये साउथ कोरिया में तब किसी भी शो के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।