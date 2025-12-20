एक्शन, रोमांटिक या कॉमेडी? फिल्मों की पसंद में छिपा है आपकी पर्सनालिटी का राज
Know Your Personality: हर किसी को फिल्में देखना पसंद हैं। पर हर किसी को अलग-अलग टाइप की फिल्में पसंद हैं। आइए जानते हैं आपका फेवरेट जॉनर आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है।
हर कोई फिल्में देखना पसंद करता है।हालांकि, लोगों की अपनी-अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को हॉरर फिल्मों का शौक होता है, कुछ को रोमांटिक फिल्में पसंद होती हैं और कुछ को एक्शन। पर क्या आप जानते हैं कि आप जिस तरह की फिल्में पसंद करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी का पता भी चलता है।
हॉरर फिल्में: ह्यूमन साइकोलॉजी की खबरें देने वाली साइट verywellmind.com के मुताबिक, ज्यादा न्यूरोटिक, लोगों से कम सहमति रखने वाले और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा एंक्शियस होते हैं। ऐसे लोगों को हाई सेंशन वाली चीजें पसंद होती हैं और इन लोगों में एंपैथी की कमी होती है।
रोमांस: अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नए एक्सपीरियंस करना पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और आसानी से लोगों की बात मान लेते हैं। ऐसे लोग आसानी से दूसरों को पसंद आ जाते हैं। ऐसे लोग गर्मजोशी से लोगों से मिलते हैं और दूसरों को समझते हैं।
कॉमेडी: कॉमेडी फिल्में पसंद करने वाले लोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर सहमत हो जाते हैं, और अनुभवों के प्रति कम खुले होते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉमेडी फिल्में पसंद करने वाले लोग काफी पॉजिटिव होते हैं।
एक्शन और एडवेंचर: एक्शन और एडवेंचर फिल्म देखने वालों की पर्सनालिटी काफी ज्यादा हॉरर फिल्म पसंद करने वालों से मिलती है। हालांकि, एक्शन और एडवेंचर फिल्म देखने वालों में न्यूरूटिसिजम कम होता है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा एंक्शियस नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी देखने को भी मिलती है।
