ड्रामा, सस्पेंस, रोमांस पसंद होने के साथ देशभक्त भी हैं तो जरूर देखें ये फिल्म, IMDB पर 8.5 रेटिंग

एक ऐसी फिल्म जिसमें एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा, प्यार, इमोशंस और देशभक्ति सबकुछ है। मूवी तेलुगु, मलयालम भाषा में है लेकिन हिंदी डब को भी खूब वर्ड ऑफ माउथ मिला और देखी गई। आईएमडीबी पर 8.5 रेटिंग है।

कई फिल्में जिनका ज्यादा बज नहीं होता लेकिन माउथ पब्लिसिटी से वे रिलीज के कई साल बाद तक चर्चा में रहती हैं। यहां हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपको रोमांस, एक्शन, ड्रामा, वॉर और मिस्ट्री भी मिलेगी। अगर आप थोड़े भी इमोशनल हैं तो मूवी देखकर रो देंगे। हम बात कर रहे हैं दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म सीता रामम की। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो इसके समरी जान लीजिए। अगर देखी है तो इससे जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो आपको पसंद आएंगे।

100 करोड़ की कमाई सीता रामम साल 2022 में बनी तेलुगू फिल्म है। यह एक पीरियड फिल्म है जिसमें देशभक्ति के साथ इमोशनल लव स्टोरी भी दिखाई गई है। फिल्म का बजट करीब 30 करोड़ था और इसने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के आसपास कमाई की। थिएटर के बाद यह हिंदी में ओटीटी दर्शकों को देखने को मिली तो इसकी खूब माउथ पब्लिसिटी हुई। मूवी को 8.5 आईएमडीबी रेटिंग मिली है।

इंट्रेस्टिंग है फिल्म की कहानी बात करें कहानी की तो मूवी वॉर बैकड्रॉप पर है। कहानी में पाकिस्तान की विद्रोही स्वभाव की लड़की आफरीन (रश्मिका मंदाना) दिखाई जाती है। उसके दादाजी पाकिस्तानी आर्मी से होते हैं। उनका निधन हो जाता है। आफरीन उनकी अकेली वारिस होती है लेकिन जायदाद देने के लिए एक शर्त है। आफरीन को एक लेटर भारत में सीता को पहुंचाना होता है। यह लेटर भारत के लेफ्टिनेंट राम की तरफ से होता है, जो पाकिस्तानी कैद में है। आफरीन को बताया जाता है कि यह उस पर कर्ज है।

राम को घोषित किया देशद्रोही दरअसल राम भारत की तरफ से एक मिशन पर होता है और पाकिस्तान में कैद हो जाता है। वह वापस नहीं आता तो सीता उसका इंतजार करती रहती है। इस बीच उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। सीता को यकीन रहता है कि एक दिन राम वापस आएगा और बेगुनाह भी साबित होगा। राम ने ये लेटर पाकिस्तान की कैद से लिखा था जिसे आफरीन को भारत पहुंचाना था।

आफरीन को पता चलती है सीता-राम की कहानी ना चाहते हुए भी आफरीन वो लेटर लेकर भारत जाती है। वह हैदराबाद में सीता की तलाश में लग जाती है। बहुत खोजबीन पर आफरीन के सामने सीता और राम की लव स्टोरी की एक शॉकिंग कहानी सामने आती है। इस लव स्टोरी में रोमांस और सस्पेंस की लेयर्स हैं। आफरीन को भी राम से जुड़ा एक ऐसा सच पता चलता है जो कि उसकी जिंदगी बदल देता है।

सीता से मिलती है आफरीन आफरीन सीता को खोज लेती है और उसे लेटर सौंपती है। राम का सच भारत में पता चलता है और सीता उसे बेगुनाह साबित करती है। फिल्म देखेंगे तो आप कई इमोशंस फील करेंगे। कुछ दर्शकों को फिल्म में कुछ कैच भी लगते हैं पर पूरी फिल्म इंगेजिंग है। अगर आपको रोमांटिक, देशभक्ति वाली और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद हैं तो आप इसे देख सकते हैं।



