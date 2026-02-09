रोहित शेट्टी बोले- दो और दो पांच की कॉपी नहीं गोलमाल 5, आपको पता है इस क्लासिक मूवी की कहानी?
रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 को लेकर चल रहीं तरह-तरह की खबरों का अब उनकी टीम ने खंडन किया है। चर्चा थी कि फिल्म क्लासिक मूवी दो और दो पांच पर बेस्ड है। टीम ने इस पर स्टेटमेंट दिया है।
डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी चर्चित ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' को लेकर मीडिया में आई रिपोर्ट से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हाल में एक वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 'गोलमाल 5' क्लासिक फिल्म 'दो और दो पांच' से इंस्पायर्ड होगी। इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए डायरेक्टर की टीम ने कहा है कि 'गोलमाल 5' और 'दो और दो पांच' के बीच लिंक की खबरें बिल्कुल फर्जी हैं। साथ ही ऐसी अफवाहें न फैलाने का अनुरोध किया है।
क्या बोली रोहित शेट्टी की टीम
रोहित शेट्टी की टीम ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह से गलत और निराधार हैं। यह साल 1980 की फिल्म 'दो और दो पांच' से ना तो इंस्पायर्ड है और न ही उस पर बेस्ड है। बयान में आगे कहा गया है कि 'गोलमाल 5' से जुड़ी जानकारी ऑफिशियल सोर्स से ही ली जानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की झूठी रिपोर्ट छापता या शेयर करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गोलमाल में हो सकते हैं अक्षय
'गोलमाल 5' में एक बार फिर अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, शरमन जोशी और कुणाल खेमू तो होंगे ही, अक्षय कुमार के भी होने के पूरे चांस हैं। इसकी शूटिंग फिल्म सिटी मुंबई में इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है और संभावना जताई जा रही है कि अगले साल पर्दे पर आएगी। हालांकि, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद से सिक्यॉरिटी को लेकर भी एक बड़ा कंसर्न है। रोहित शेट्टी की सुरक्षा बढ़ाने के बाद अब मुबंई पुलिस फिल्म के शुरू होने से पहले सेट और कास्ट की सिक्यॉरिटी को लेकर भी चर्चा कर रही है। बता दें कि मार्च में फिल्म का शूट शुरू होने की खबरें हैं।
क्या है दो और दो पांच की कहानी
ऐक्शन-कॉमेडी फिल्म 'दो और दो पांच' में मशहूर जोड़ी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर लीड रोल में थे। फिल्म दो शातिर ठगों की कहानी है, जो एक-दूसरे के दुश्मन होते हैं। दोनों एक ही बच्चे को किडनैप करने के मिशन पर निकलते हैं, लेकिन बाद में दोस्त बन जाते हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, राजेश रोशन के सुपरहिट म्यूजिक की वजह से फिल्म उस दौर में काफी पसंद की गई थी। लीड ऐक्ट्रेस के रोल में हेमा मालिनी और परवीन बाबी थीं।
