रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, फिरौती में मांगे 20 करोड़, जांच में जुटी पुलिस

रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, फिरौती में मांगे 20 करोड़, जांच में जुटी पुलिस
रोहित शेट्टी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन कर धमकाया गया कि अगर फिरौती की मोटी रकम नहीं मिली तो जान को खतरा है। इससे पहले डायरेक्टर के घर पर फायरिंग हुई थी।
बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ समय पहले डायरेक्टर के मुंबई वाले घर पर फायरिंग की गई थी। जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। अब एक बार फिर रोहित शेट्टी से 20 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। धमकाने वाले ने ये भी कहा है कि अगर ये मांग पूरी नहीं की गई तो डायरेक्टर की जान को खतरा है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
रोहित शेट्टी को जान से मारने की धमकी
रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार, 27 जून को रोहित शेट्टी के मुंबई ऑफिस में एक कॉल आया था। कॉल करने वाले शख्स ने 20 करोड़ रुपए की मांग की। ये भी कहा गया कि अगर पैसा नहीं मिला तो रोहित शेट्टी की जान जा सकती है। रोहित शेट्टी की टीम ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने भी मामले की शिकायत दर्ज कर एक्शन लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। कॉल करने वाले शख्स की पहचान का पता लगाया जा रहा है। फोन नंबर ट्रैक किए जाने की कोशिश हो रही है।पुराने मामलों की जांच की जा रही है, पिछली फोन कॉल्स से आवाज और तरीका मैच करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये काम लॉरेंस गैंग का ही है। हालांकि, अभी तक किसी ने भी आधिकारिक रूप से धमकी की जिम्मेदारी नहीं ली है।
मांगे 20 करोड़ रुपए
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकन अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें किसका हाथ है। कुछ का कहना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है। इससे पहले भी फिरौती मामले में इस गैंग का नाम सामने आ चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इस साल फरवरी में रोहित शेट्टी के घर दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग भी की थी। जांच में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। रोहित शेट्टी को अब जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले ये धमकी एक्टर रणवीर सिंह को भी मिली थी।
सलमान खान के घर पर हुआ था हमला
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई सालों से सलमान खान के पीछे पड़ी है। एक्टर को कई बार जान से मारने की धमकी के अलावा उनके घर पर फायरिंग भी की गई थी। अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए एक्टर अपना घर बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अब मुंबई में बन रहे नए आशियाने में शिफ्ट होने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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