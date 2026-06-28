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रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, फिरौती में मांगे 20 करोड़, जांच में जुटी पुलिस

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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रोहित शेट्टी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन कर धमकाया गया कि अगर फिरौती की मोटी रकम नहीं मिली तो जान को खतरा है। इससे पहले डायरेक्टर के घर पर फायरिंग हुई थी। 

रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, फिरौती में मांगे 20 करोड़, जांच में जुटी पुलिस

बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ समय पहले डायरेक्टर के मुंबई वाले घर पर फायरिंग की गई थी। जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। अब एक बार फिर रोहित शेट्टी से 20 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। धमकाने वाले ने ये भी कहा है कि अगर ये मांग पूरी नहीं की गई तो डायरेक्टर की जान को खतरा है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।

रोहित शेट्टी को जान से मारने की धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार, 27 जून को रोहित शेट्टी के मुंबई ऑफिस में एक कॉल आया था। कॉल करने वाले शख्स ने 20 करोड़ रुपए की मांग की। ये भी कहा गया कि अगर पैसा नहीं मिला तो रोहित शेट्टी की जान जा सकती है। रोहित शेट्टी की टीम ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने भी मामले की शिकायत दर्ज कर एक्शन लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। कॉल करने वाले शख्स की पहचान का पता लगाया जा रहा है। फोन नंबर ट्रैक किए जाने की कोशिश हो रही है।पुराने मामलों की जांच की जा रही है, पिछली फोन कॉल्स से आवाज और तरीका मैच करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये काम लॉरेंस गैंग का ही है। हालांकि, अभी तक किसी ने भी आधिकारिक रूप से धमकी की जिम्मेदारी नहीं ली है।

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Khatron Ke Khiladi 14 Rohit Shetty

मांगे 20 करोड़ रुपए

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकन अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें किसका हाथ है। कुछ का कहना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है। इससे पहले भी फिरौती मामले में इस गैंग का नाम सामने आ चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इस साल फरवरी में रोहित शेट्टी के घर दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग भी की थी। जांच में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। रोहित शेट्टी को अब जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले ये धमकी एक्टर रणवीर सिंह को भी मिली थी।

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सलमान खान के घर पर हुआ था हमला

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई सालों से सलमान खान के पीछे पड़ी है। एक्टर को कई बार जान से मारने की धमकी के अलावा उनके घर पर फायरिंग भी की गई थी। अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए एक्टर अपना घर बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अब मुंबई में बन रहे नए आशियाने में शिफ्ट होने जा रहे हैं।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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