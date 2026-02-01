घर पर फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी? केस पर पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप: रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई चार राउंड फायरिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस इस वक्त मामले की जांच कर रही है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, जिस वक्त ये हमला हुआ डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस घटना के बाद रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जिस वक्त हमला हुआ डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था। पुलिस उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में आरोपी चलते हुए फायरिंग करता नजर आ रहा है।

पुलिस हर पहलू की कर रही जांच पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गैंगस्टर लिंक की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर फायरिंग के बाद के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि रोहित शेट्टी के घर और इलाके के बाहर भारी संख्या में पुलिसफोर्स को तैनात किया गया है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? सोशल मीडिया यूजर्स ने रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग को लेकर को चिंता व्यक्त की है। एक यूजर ने लिखा- जिसने भी ये किया है उसको जल्दी पकड़ो, रोहित सर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भगवान सब ठीक करे। एक ने लिखा- सिंबा, सूर्यवंशी और सिंघम कहां हैं?