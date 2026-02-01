Hindustan Hindi News
घर पर फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी? केस पर पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट

घर पर फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी? केस पर पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई चार राउंड फायरिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस इस वक्त मामले की जांच कर रही है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, जिस वक्त ये हमला हुआ डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे। 

Feb 01, 2026 11:10 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस घटना के बाद रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जिस वक्त हमला हुआ डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था। पुलिस उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में आरोपी चलते हुए फायरिंग करता नजर आ रहा है।

पुलिस हर पहलू की कर रही जांच

पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गैंगस्टर लिंक की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर फायरिंग के बाद के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि रोहित शेट्टी के घर और इलाके के बाहर भारी संख्या में पुलिसफोर्स को तैनात किया गया है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

सोशल मीडिया यूजर्स ने रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग को लेकर को चिंता व्यक्त की है। एक यूजर ने लिखा- जिसने भी ये किया है उसको जल्दी पकड़ो, रोहित सर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भगवान सब ठीक करे। एक ने लिखा- सिंबा, सूर्यवंशी और सिंघम कहां हैं?

रोहित शेट्टी के घर पर हमला क्यों और किस वजह से किया इसे जुड़ी कोई जानकारी खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई है। रोहित शेट्टी की बात करें तो उन्हें गोलमाल, सिंघम, दिलवाले जैसी फिल्में डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में शानदार एक्शम सीक्वेंस फैंस को देखने को मिलते हैं।

Rohit Shetty

