पुलिस ने दर्ज किया रोहित शेट्टी का बयान, फायरिंग मामले में ऑटो रिक्शा वाले से हो रही पूछताछ
Firing at Rohit Shetty's House: डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर बीती रात हुई फायरिंग को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुुलिस ने रोहित शेट्टी का बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस एक ऑटो रिक्शा वाले से पूछताछ कर रही है।
रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है। फैंस डायरेक्टर को लेकर चिंतित है। बीती रात हुई फायरिंग को लेकर पुलिस की जांच जारी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने रोहित शेट्टी का बयान भी दर्ज कर दिया है। हमला करने वालो को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करते देखा गया था। पुलिस उस रिक्शा वाले से पूछताछ कर रही है।
पहले फ्लोर पर दागी गईं गोलियां
द फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हमालवर मुबंई के जुहू इलाके में अपनी बाइक से आया था। उसने बाइक को रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर पार्क किया था। इसके बाद चलकर शेट्टी टावर की तरफ गया। गोलियां रोहित शेट्टी के पर्सनल जिम, जो कि पहले फ्लोर पर है, पर चलाई गईं।
सैंपल कलेक्ट कर रही फॉरेंसिक टीम
लोकेशन पर जिम के उपकरण मिले हैं और जिस जगह फायरिंग हुई वहां रोहित शेट्टी रोज वर्कआउट करतके हैं। पुलिस अभी इस हमले के पीछे कीव वजह की तलाश कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिम और जिम से जुड़ी बालकनी से सैंपल कलेक्ट कर रही है। जुहू पुलिस ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर लिया गया है।
ऑटो रिक्शा वाले से हो रही पूछताछ
सूत्रों ने ये भी बताया कि क्राइम सीन के पास हमलावर को ऑटो रिक्शा वाले से बात करते देखा गया था। उसने ऑटोवाले से ये पूछा था कि क्या वो कल्याण चलेगा? कथिततौर पर ड्राइवर ने उससे कहा कि कल्याण बहुत दूर है और वो उसे जुहू के पास वाले रेलवे स्टेशन पर छोड़ सकता है। पुलिस रोहित शेट्टी के घर में इस ऑटोवाले को बुलाकर उससे पूछताछ कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हमलावर को पकड़ने के लिए 12 स्पेशल टीम्स बनाई हैं।
