Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडrohit shetty get threatened by lawrence bishnoi gang after the firing at his residence
बेडरूम में छाती पर चलेगी गोली…रोहित शेट्टी को मिली धमकी, फायरिंग मामले में 5 हिरासत में

बेडरूम में छाती पर चलेगी गोली…रोहित शेट्टी को मिली धमकी, फायरिंग मामले में 5 हिरासत में

संक्षेप:

बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर हुए हमले के बाद एक मैसेज सामने आया है। इस मैसेज में बेडरूम में घुसकर छाती पर गोली मारने की बात लिखी गई है। इसके अलावा इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Feb 01, 2026 07:49 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई वाले घर पर फायरिंग की खबर ने एक बार फिर इंडस्ट्री वालों को परेशान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डायरेक्टर के घर 4 राउंड फायरिंग हुई थी। अब इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है जिसमें लॉरेंस ग्रुप के लोगों ने रोहित शेट्टी के घर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि अगली बार बेडरूम में घुसकर छाती पर गोली मारेंगे। हमले और धमकी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बॉलीवुड के अन्य लोगों को भी दी गई है धमकी?

रोहित शेट्टी के घर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज वीर हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है, 'राम राम जय बजरंग बली सभी भाइयों को आज जो ये मुंबई में (शेट्टी टावर) फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझ आई तो अब घर के बाहर नहीं इसके बेडरूम में गोली चलेगी। इसकी छाती पर और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ नहीं तो बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल होगा'। आगे इस मैसेज में ये भी लिखा है कि जिन-जिन लोगों को फोन किया है वो टाइम पर लाइन पर आ जाओ। ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इंडस्ट्री के कई और लोगों को धमकी दी हुई है।

ये भी पढ़ें:रोहित शेट्टी की माँ ने अजय देवगन-गोविंदा की इन फिल्मों में किया काम, जानिए
ये भी पढ़ें:रोहित शेट्टी के 10 मंजिला घर की खासियत, 4 फ्लोर्स पर हैं सिर्फ गाडियां
rohit shetty

5 लोगों को पुणे से किया गया गिरफ्तार

बता दें, रोहित शेट्टी के घर हुए हमले के बाद पुलिस ने 5 लोगों को पुणे से हिरासत में लिया है। एक का नाम अमन आनंद मरोते बताया गया है जिसकी उम्र 27 साल है। आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, उम्र 19 साल, सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, उम्र 20 साल, समर्थ शिवशरण पोमजी, उम्र 18 साल और स्वप्निल बंदु सकत, उम्र 23 साल। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक पर मुंबई के जुहू एरिया में आए थे। कुछ देर बाइक पार्क करने के बाद रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की गई।

अजय देवगन को मिलने आने से रोका गया

रोहित शेट्टी या उनके परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्ममेकर ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। करीबियों जैसे अजय देवगन को मिलने आने से भी मना कर दिया है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Rohit Shetty

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।