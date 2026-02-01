बेडरूम में छाती पर चलेगी गोली…रोहित शेट्टी को मिली धमकी, फायरिंग मामले में 5 हिरासत में

संक्षेप: बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर हुए हमले के बाद एक मैसेज सामने आया है। इस मैसेज में बेडरूम में घुसकर छाती पर गोली मारने की बात लिखी गई है। इसके अलावा इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई वाले घर पर फायरिंग की खबर ने एक बार फिर इंडस्ट्री वालों को परेशान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डायरेक्टर के घर 4 राउंड फायरिंग हुई थी। अब इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है जिसमें लॉरेंस ग्रुप के लोगों ने रोहित शेट्टी के घर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि अगली बार बेडरूम में घुसकर छाती पर गोली मारेंगे। हमले और धमकी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

बॉलीवुड के अन्य लोगों को भी दी गई है धमकी? रोहित शेट्टी के घर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज वीर हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है, 'राम राम जय बजरंग बली सभी भाइयों को आज जो ये मुंबई में (शेट्टी टावर) फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझ आई तो अब घर के बाहर नहीं इसके बेडरूम में गोली चलेगी। इसकी छाती पर और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ नहीं तो बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल होगा'। आगे इस मैसेज में ये भी लिखा है कि जिन-जिन लोगों को फोन किया है वो टाइम पर लाइन पर आ जाओ। ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इंडस्ट्री के कई और लोगों को धमकी दी हुई है।

5 लोगों को पुणे से किया गया गिरफ्तार बता दें, रोहित शेट्टी के घर हुए हमले के बाद पुलिस ने 5 लोगों को पुणे से हिरासत में लिया है। एक का नाम अमन आनंद मरोते बताया गया है जिसकी उम्र 27 साल है। आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, उम्र 19 साल, सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, उम्र 20 साल, समर्थ शिवशरण पोमजी, उम्र 18 साल और स्वप्निल बंदु सकत, उम्र 23 साल। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक पर मुंबई के जुहू एरिया में आए थे। कुछ देर बाइक पार्क करने के बाद रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की गई।