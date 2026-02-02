रोहित शेट्टी के नजदीक जाने की इजाजत नहीं, आर्टिस्ट को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, फायरिंग के बाद बढ़ी सिक्यूरिटी

Hindustan Hindi News
रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग के बाद उनकी फिल्म के शूटिंग सेट पर बदले गए नियम। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जाएगी नजर, डायरेक्टर के नजदीक जाने की नहीं होगी इजाज़त। आर्टिस्ट को भी करना होगा रजिस्टर।

Feb 02, 2026 05:35 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म गोलमाल 5 की शूटिंग में बिजी हैं। इसी दौरान उनके घर के बाहर फायरिंग हुई। इस घटना के बाद डायरेक्टर के घर और अब उनके शूटिंग सेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल में रोहित शेट्टी के घर के बहार अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो मामले की जांच में जुटी है।

रोहित शेट्टी की सिक्यूरिटी बढ़ी

मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी की क्रिएटिव टीम के एक सदस्य ने जानकारी दी है कि गोलमाल 5 की शूटिंग 15 फरवरी के बाद शुरू होने वाली है। लेकिन अब ये शूटिंग इसी डेट्स को शुरू होगी या नहीं इसका फैसला रोहित शेट्टी लेंगे। वही एक अन्य सूत्र के मुताबिक फिल्म की शूटिंग तय दिन को ही शुरू होगी। लेकिन शूटिंग से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर शूटिंग शुरू होती है तो सेट पर 60 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। रोहित शेट्टी को सुरक्षा देने के लिए सेट पर पुलिस कर्मी और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड मिलकर काम करेंगे।

शूटिंग लोकेशन की नहीं दी जानकारी

एक सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी है कि रोहित शेट्टी के नजदीक जाने की इजाज़त कुछ लिमिटेड लोगों को ही होगी। सेट पर आने वाले जूनियर आर्टिस्ट से लेकर क्रू मेंबर को पहले से खुद को रजिस्टर और अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना होगा। हर आने-जाने वाली गाड़ी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एंट्री लेने से पहले वैनिटी वैन को जांच से गुजरना होगा। कॉल शीट मैनेज की जाएगी और लिमिटेड लोगों को ही शूटिंग लोकेशन की जानकारी दी जाएगी।

कुछ समय के लिए रोकी गई फिल्म

इसके अलावा रोहित शेट्टी मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया पर भी काम कर रहे थे। इस फिल्म में जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आने वाले हैं। लेकिन फिलहल इस फिल्म को होल्ड पर छोड़ दिया गया है। इस फिल्म शूटिंग पिछले साल शुरू की गई थी। अब दो हफ्तों की शूटिंग का काम बचा है जो आगे पूरा किया जाएगा।

ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
