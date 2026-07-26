रोहित शेट्टी के करियर की 5 बेस्ट फिल्में, शाहरुख खान से आगे निकले अजय देवगन, फिल्म को मिली शानदार रेटिंग
रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 5 शानदार फिल्में। इन फिल्मों की IMDB रेटिंग जानते हैं आप? शाहरुख से आगे निकले अजय देवगन, इस फिल्म को मिली है सबसे कम रेटिंग जानिए-
रोहित शेट्टी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया है। रोहित अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और सक्सेसफुल डायरेक्टर्स की गिनती में आते हैं। कॉमेडी से लेकर रोमांस और एक्शन में माहिर रोहित ने अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान को उनके करियर की बेतरीन फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप रोहित शेट्टी की फिल्मों को मिली IMDB रेटिंग जानते हैं? इस सुपरस्टार की फिल्म को मिली है सबसे कम रेटिंग-
गोलमाल: फन अनलिमिटेड
रोहित शेट्टी के करियर की पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म गोलमाल थी जो अब एक फ्रेंचाइजी बन चुकी है। इस फिल्म में अजय देवगन, शरमन जोशी, अरशद वारसी और तुषार कपूर जैसे एक्टर्स शामिल थे। अपनी अनोखी कॉमेडी और शानदार कहानी के लिए मशहूर ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन चुकी है। फिल्म के कई सीक्वल आ चुके हैं। रोहित शेट्टी के करियर की सबसे शानदार फिल्म को IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है।
सिंघम
साल 2011 में आई अजय देवगन की फिल्म सिंघम को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया था। अजय देवगन के अनोखे अंदाज और विलेन बने प्रकाश राज छा गए थे। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई इस फिल्म को IMDB पर 6.8 की रेटिंग मिली है।
चेन्नई एक्सप्रेस
शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस एक्टर के करियर की जबरस्त फिल्म मानी जाती है। साउथ और नॉर्थ के किरदारों के बीच एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई थी। ये कहानी और किरदार हिट हुए थे। IMDb पर फिल्म को 6.3 की रेटिंग मिली है।
ऑल द बेस्ट
अजय देवगन, संजय दत्त, फरदीन खान के बीच की जबरदस्त कॉमेडी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। ये रोहित शेट्टी के स्तर की फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। IMDB पर इस फिल्म को 6.2 की रेटिंग मिली हुई है।
सूर्यवंशी
अक्षय कुमार के साथ फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई थी। लॉकडाउन में ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी। फिल्म में एंड में अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह का कैमियो जबरदस्त है। इस फिल्म को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है।
सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म
रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में कमाल की फिल्में बनीं हैं। लेकिन एक ऐसी भी फिल्म है जिसे IMDB पर सबसे कम 4.2 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का नाम है सर्कस जिसमें रणवीर सिंह ने डबल रोल निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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