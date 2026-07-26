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रोहित शेट्टी के करियर की 5 बेस्ट फिल्में, शाहरुख खान से आगे निकले अजय देवगन, फिल्म को मिली शानदार रेटिंग

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी 5 शानदार फिल्में। इन फिल्मों की IMDB रेटिंग जानते हैं आप? शाहरुख से आगे निकले अजय देवगन, इस फिल्म को मिली है सबसे कम रेटिंग जानिए-

rohit shetty directorial films
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रोहित शेट्टी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया है। रोहित अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और सक्सेसफुल डायरेक्टर्स की गिनती में आते हैं। कॉमेडी से लेकर रोमांस और एक्शन में माहिर रोहित ने अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान को उनके करियर की बेतरीन फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप रोहित शेट्टी की फिल्मों को मिली IMDB रेटिंग जानते हैं? इस सुपरस्टार की फिल्म को मिली है सबसे कम रेटिंग-

गोलमाल: फन अनलिमिटेड

रोहित शेट्टी के करियर की पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म गोलमाल थी जो अब एक फ्रेंचाइजी बन चुकी है। इस फिल्म में अजय देवगन, शरमन जोशी, अरशद वारसी और तुषार कपूर जैसे एक्टर्स शामिल थे। अपनी अनोखी कॉमेडी और शानदार कहानी के लिए मशहूर ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन चुकी है। फिल्म के कई सीक्वल आ चुके हैं। रोहित शेट्टी के करियर की सबसे शानदार फिल्म को IMDB पर 7.5 की रेटिंग मिली है।

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सिंघम

साल 2011 में आई अजय देवगन की फिल्म सिंघम को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया था। अजय देवगन के अनोखे अंदाज और विलेन बने प्रकाश राज छा गए थे। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई इस फिल्म को IMDB पर 6.8 की रेटिंग मिली है।

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सिंघम

चेन्नई एक्सप्रेस

शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस एक्टर के करियर की जबरस्त फिल्म मानी जाती है। साउथ और नॉर्थ के किरदारों के बीच एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई थी। ये कहानी और किरदार हिट हुए थे। IMDb पर फिल्म को 6.3 की रेटिंग मिली है।

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण

ऑल द बेस्ट

अजय देवगन, संजय दत्त, फरदीन खान के बीच की जबरदस्त कॉमेडी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। ये रोहित शेट्टी के स्तर की फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। IMDB पर इस फिल्म को 6.2 की रेटिंग मिली हुई है।

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सूर्यवंशी

अक्षय कुमार के साथ फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई थी। लॉकडाउन में ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बनी। फिल्म में एंड में अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह का कैमियो जबरदस्त है। इस फिल्म को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है।

सूर्यवंशी

सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म

रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में कमाल की फिल्में बनीं हैं। लेकिन एक ऐसी भी फिल्म है जिसे IMDB पर सबसे कम 4.2 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का नाम है सर्कस जिसमें रणवीर सिंह ने डबल रोल निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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