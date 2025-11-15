Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRohit Shetty Asks Paparazzi Dharam Ji Ke Yahan Se Hate After Sunny Deol Lashes Out
रोहित शेट्टी ने अब धर्मेंद्र के घर से पैपराजी को हटने को कहा, बोले- धर्म जी के यहां से हटे?

रोहित शेट्टी ने अब धर्मेंद्र के घर से पैपराजी को हटने को कहा, बोले- धर्म जी के यहां से हटे?

संक्षेप: धर्मेंद्र के घर के बाहर पैपराजी के होने से सभी काफी भड़के हुए हैं। अब रोहित शेट्टी जो बिग बॉस के सेट पर स्पॉट हुए, उन्होंने पैपराजी से उनके घर से हटने को कहा।

Sat, 15 Nov 2025 09:11 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रोहित शेट्टी को शुक्रवार को बिग बॉस 19 के सेट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान रोहित ने पैपराजी से बहुत बातें की और साथ ही उन्हें कहा कि वे धर्मेंद्र के घर के बाहर से हट जाएं। इतना ही नहीं पैपराजी भी उन्हें काफी पॉजिटिवली जवाब देती है और बोलते हैं कि वे वहां से हट गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले रोहित

रोहित बोलते हैं, अरे पहले तुम धर्म जी के यहां से हटे या नहीं? इस पर पैपराजी ने कहा कि अब वे एक्टर के घर के बाहर नहीं खड़े होते।

सनी देओल हुए गुस्सा

दरअसल, कुछ दिनों से पैपराजी धर्मेंद्र के घर के बाहर ही खड़ी है और उनका हेल्थ अपडेट जानने में लगी है। लेकिन गुरुवार को जब सनी देओल बाहर आए और उन्होंने पैपराजी को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी क्लास लगाई। वह बोले, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में मां-बाप हैं। आपके बच्चे हैं...शर्म नहीं आती?

सनी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर पैपराजी की क्लास लगाई। करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके परिवार को अकेला छोड़ दो।

धर्मेंद्र का अपडेट

बता दें कि धर्मेंद्र को कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले आए। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट घर से चल रहा है। धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने पर देओल परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, मिस्टर धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब घर से उनका ट्रीटमेंट होगा। हम मीडिया और पब्लिक से फालतू की अफवाह से दूर रहने को बोलते हैं। इस समय उनके परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखें। हम सबके प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि वह आपसे प्यार करती हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Sunny Deol Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।