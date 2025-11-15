रोहित शेट्टी ने अब धर्मेंद्र के घर से पैपराजी को हटने को कहा, बोले- धर्म जी के यहां से हटे?

संक्षेप: धर्मेंद्र के घर के बाहर पैपराजी के होने से सभी काफी भड़के हुए हैं। अब रोहित शेट्टी जो बिग बॉस के सेट पर स्पॉट हुए, उन्होंने पैपराजी से उनके घर से हटने को कहा।

रोहित शेट्टी को शुक्रवार को बिग बॉस 19 के सेट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान रोहित ने पैपराजी से बहुत बातें की और साथ ही उन्हें कहा कि वे धर्मेंद्र के घर के बाहर से हट जाएं। इतना ही नहीं पैपराजी भी उन्हें काफी पॉजिटिवली जवाब देती है और बोलते हैं कि वे वहां से हट गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले रोहित रोहित बोलते हैं, अरे पहले तुम धर्म जी के यहां से हटे या नहीं? इस पर पैपराजी ने कहा कि अब वे एक्टर के घर के बाहर नहीं खड़े होते।

सनी देओल हुए गुस्सा दरअसल, कुछ दिनों से पैपराजी धर्मेंद्र के घर के बाहर ही खड़ी है और उनका हेल्थ अपडेट जानने में लगी है। लेकिन गुरुवार को जब सनी देओल बाहर आए और उन्होंने पैपराजी को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी क्लास लगाई। वह बोले, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में मां-बाप हैं। आपके बच्चे हैं...शर्म नहीं आती?

सनी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर पैपराजी की क्लास लगाई। करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके परिवार को अकेला छोड़ दो।