रोहित शेट्टी ने अपने दोस्तों को घर आने से किया मना, फायरिंग के बाद पुलिस जांच में कर रहे हैं मदद

संक्षेप: बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग के बाद वो पुलिस के साथ जांच जुटे हैं। डायरेक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की है वो उन्हें घर आकर नहीं मिले। रोहित सभी के साथ फोन कॉल के साथ जुड़े हुए हैं।

बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर आज सुबह हुई फायरिंग होने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। एक्टर के घर के बाहर बाइक सवार हमलावर ने चार राउंड फायरिंग की थी। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस की एक टीम ने पुणे से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाने में बिजी हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि रोहित ने अपने सभी करीबियों को उनसे मिलने के लिए घर पर नहीं आने की सलाह दी है।

रोहित शेट्टी ने करीबियों को घर आने से किया मना इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी मुंबई पुलिस के साथ जांच में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। फायरिंग की इस घटना के बाद डायरेक्टर के घर के बाहर सिक्यूरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रोहित शेट्टी ने इंडस्ट्री में अपने सभी करीबियों को घर आने से मना कर दिया है। वो अपने चिंतित दोस्तों के लिए फोन पर मौजूद हैं। इस घटना के बाद रोहित शेट्टी ने अपने अगले कुछ प्लान कैंसिल कर दिए हैं। हालांकि, उनके और परिवार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।