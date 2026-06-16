कतिया करूं कतिया कंरू, रणबीर कपूर की ‘रॉकस्टार’ के इस फेमस गाने का मतलब जानते हैं आप?
Rockstar Movie: रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी की सुपरस्टार फिल्म ‘रॉकस्टार’ का फेमस गाना ‘कतिया करूं कतिया करूं’ तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं।
रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘रॉकस्टार’ आज भी अपने गानों के लिए जानी जाती है। यूं तो इस फिल्म से ज्यादातर गाने मोहित चौहान ने गाए हैं, लेकिन एक गाना है जिसे हर्षदीप कौर ने अपनी आवाज दी है। इस गाने का नाम ‘कतिया करूं कतिया करूं’ है। आपने इस गाने को शादी-ब्याह से लेकर हर खुशनुमा मौके पर जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप इस सुपरहिट गाने का असली मतलब जानते हैं? नहीं! आइए हम बताते हैं।
कतिया का असली मतलब?
इस गाने के बोल के पीछे पंजाब की खूबसूरत कहानी छिपी है। पंजाबी भाषा में ‘कतिया’ का मतलब होता है चरखे पर सूत कातना। पुराने समय में पंजाब के गांवों में महिलाएं जब अपने पति या प्रेमी के घर लौटने का इंतजार करती थीं तब वे साथ बैठकर चरखा चलाती थीं और सूत कातती थीं। सूत कातने की इस प्रक्रिया को कतिया कहा जाता है। लेकिन इस गाने में चरखा चलाने का मतलब सिर्फ धागा बनाना नहीं है। सूफी शायरी और पंजाब के लोक साहित्य में चरखे को इंसान के शरीर और आत्मा का प्रतीक माना गया है।
फिल्म में क्या है इस शब्द का मतलब?
गाने की अगली लाइन है, ‘कतिया करूं कतिया करूं, सारी रात कतिया करूं’। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं अपने महबूब की याद में सारी रात सूत कातने को तैयार हूं। सूफी नजरिए से देखा जाए, तो इसका अर्थ है कि एक प्रेमी अपने भगवान या अपने प्रिय के ध्यान में इस कदर खोया हुआ है कि वह पूरी रात सिर्फ उसी के नाम की माला जप रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बिना रुके चरखा चलाता है।
तूं जो मिले कुड़ी लात मार दे
गाने में आगे एक लाइन आती है, ‘तूं जो मिले कुड़ी लात मार दे, दुनिया को लात मार दे’। यहां ‘कुड़ी’ का मतलब लड़की है जो कहती है कि अगर मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए, तो मैं इस पूरी दुनिया और समाज की बंदिशों को लात मार सकती हूं।
यहां सुनिए पूरा गाना
'रॉकस्टार' के बारे में
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 61.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 108.71 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अगर आप इस फिल्म को ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हैं।
वर्ल्डवाइड: 108.71 करोड़ रुपये
इंडिया: 61.95 करोड़ रुपये
बजट: 60 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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