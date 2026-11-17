रॉबर्ट पैटिनसन बने नए जेम्स बॉन्ड, अब तक इन 6 दिग्गजों ने निभाया है यह किरदार
रॉबर्ट पैटिनसन अगले जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। 'द बैटमैन' फेम अभिनेता डेनियल क्रेग की जगह लेंगे और सीरीज के 26वें बॉन्ड बनेंगे।
हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी 'जेम्स बॉन्ड' को अपना नया हीरो मिल गया है। 'ट्वाइलाइट' और 'द बैटमैन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन को अगला जेम्स बॉन्ड चुना गया है। वह इस किरदार को निभाने वाले सातवें एक्टर होंगे। इससे पहले डेनियल क्रेग, जेम्स बॉन्ड के रोल में नजर आए थे। अब रॉबर्ट पैटिनसन इस मशहूर जासूस के किरदार में दिखाई देंगे।
डेनिस विलेन्यूव करेंगे 26वीं फिल्म का निर्देशन
जेम्स बॉन्ड सीरीज की 26वीं फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर डेनिस विलेन्यूव करेंगे। वहीं, फिल्म की कहानी 'पीकी ब्लाइंडर्स' के लेखक और निर्माता स्टीवन नाइट लिखेंगे। फिल्म को एमी पास्कल और डेविड हेमैन प्रोड्यूस करेंगे, जबकि तान्या लापॉइंट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संभालेंगी।
डेनिस विलेन्यूव और रॉबर्ट पैटिनसन
खास बात यह है कि रॉबर्ट पैटिनसन पहले भी डेनिस विलेन्यूव के साथ काम कर चुके हैं। वह उनकी 'ड्यून' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी नजर आएंगे। अब दोनों की जोड़ी जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म में साथ काम करेगी।
जेम्स बॉन्ड के लिए क्यों खास है रॉबर्ट पैटिनसन का चुनाव?
रॉबर्ट पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड चुनना इस फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब तक इस किरदार को शॉन कॉनरी, रोजर मूर और डेनियल क्रेग जैसे मशहूर एक्टर निभा चुके हैं। रॉबर्ट भी हॉलीवुड के जाने-माने सितारों में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन और थ्रिलर फिल्मों तक में काम किया है। रॉबर्ट को सबसे पहले 'हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर' में सेड्रिक डिगरी के रोल से पहचान मिली थी। इसके बाद 'ट्वाइलाइट' सीरीज में एडवर्ड कलन का किरदार निभाकर वह दुनियाभर में मशहूर हो गए। उन्होंने 'द लाइटहाउस', 'टेनेट' और 'द बैटमैन' जैसी फिल्मों में भी काम किया है। साल 2026 में वह 'द ड्रामा', 'द ओडिसी' और 'प्राइमटाइम' जैसी फिल्मों में भी नजर आए हैं।
अब तक ये 6 एक्टर निभा चुके हैं जेम्स बॉन्ड का किरदार
जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म 'डॉ. नो' साल 1962 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से अब तक छह एक्टर इस किरदार को निभा चुके हैं। इनकी लिस्ट इस तरह है:
1. शॉन कॉनरी (Sean Connery)
2. जॉर्ज लेजेनबी (George Lazenby)
3. रोजर मूर (Roger Moore)
4. टिमोथी डाल्टन (Timothy Dalton)
5. पियर्स ब्रॉसनन (Pierce Brosnan)
6. डेनियल क्रेग (Daniel Craig)
अब रॉबर्ट पैटिनसन इस लिस्ट में सातवें एक्टर के तौर पर शामिल हो गए हैं। डेनियल क्रेग आखिरी बार साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'नो टाइम टू डाई' में जेम्स बॉन्ड बने थे। अब देखना होगा कि रॉबर्ट पैटिनसन इस आइकॉनिक किरदार को किस अंदाज में पर्दे पर निभाते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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