पलाश और स्मृति की शादी पोस्टपोन के बीच आरजे महवश बोलीं- मेरा वाला जिसके भी...

संक्षेप: आरजे महवश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह चीटिंग को लेकर बात कर रही हैं। वह बोल रही हैं कि शादी से एक हफ्ते पहले वह अपने होने वाले पति को इंटरनेट पर लॉन्च कर देंगी।

युजवेंद्र चहल की दोस्त आरजे महवश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इन दिनों स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के रिलेशन को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है। वहीं इस बीच अब महवश ने चीटिंग को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि वह पलाश को लेकर बोल रही हैं।

क्या बोलीं महवश महवश वीडियो मे बोलती हैं मर्द भी बड़ी प्यारी चीज होती है, जब पूछो सिंगल ही होते हैं। देखो भाई, मुझे सच और झूठ नहीं पता, लेकिन मेरी शादी के वक्त ना मैं अपने पार्टनर को इंटरनेट पर एक हफ्ता पहले लॉन्च करूंगी। मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात बना रहा हो ना, लड़कियों आकर मुझे बता देना। ये मत सोचना कि शादी हो रही है अब तो कैसे टूटेगी, ये तो उसपर ट्रस्ट करती होदी। नहीं मैं दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती हूं।

बचा लेना दोस्तों महवश ने आगे कहा, 'अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। कोई कुछ भी कर सकता है। तुम उसके डीएम पब्लिक कर देना या तो मुझे दे देना मैं पब्लिक कर दूंगी। अगर स्नैपचैट पर हो तो दूसरे फोन से मना लेना...बचा लेना दोस्तों। प्लीज गर्ल्स तुम्हारे हवाले वतन साथियों।'

लोगों के रिएक्शन इस पोस्ट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि क्या मजाक चल रहा है, लोग कितने इनसेसिटिव हो गए हैं। एक ने लिखा कि ये इन्फ्लुएंसर्स आज कल कितना गंदा करने लगे हैं।