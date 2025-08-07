RJ Mahvash Post After Yuzvendra Chahal Denies Dating Rumours युजवेंद्र चहल के डेटिंग की खबरों को गलत बोलने के बीच आरजे महवश का पोस्ट- लोगों को झूठ..., Bollywood Hindi News - Hindustan
युजवेंद्र चहल के डेटिंग की खबरों को गलत बोलने के बीच आरजे महवश का पोस्ट- लोगों को झूठ...

आरजे महवश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खिलाफ अगर कुछ भी गलत सुनती हैं तो अपनी बात जरूर रखती हैं। अब महवश ने नया पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:01 PM
युजवेंद्र चहल और आरजे महवश के रिलेशन की खबरें काफी वायरल हो रही हैं। हालांकि हाल ही में युजवेंद्र ने एक इंटरव्यू में क्लीयर किया कि वह अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं और सिंगल हैं। उनका यह स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। अब उनके इस स्टेटमेंट के बीच महवश ने एक पोस्ट किया है जिसमें उनका जो स्टेटमेंट है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

क्या बोलीं महवश

दरअसल, महवश ने अपनी दोस्त के साथ कई फोटोज शेयर की हैं। फोटोज शेयर कर महवश ने लिखा, 'बस मैं और मेरी बेस्टी लोगों को झूठ बोलता देख रहे हैं जिसका सच हमें पता है।'

क्या बोले थे चहल

बता दें कि राज शमानी के पॉडकास्ट में युजवेंद्र ने कहा था, 'नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे। जब पहली बार मैं लोगों ने मुझे किसी के साथ देखा तो सबने उनके साथ नाम जोड़ दिया।' चहल ने यह भी कहा था कि उन्होंने क्लीयर भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने घर तोड़ने वाला कहा गया। इसके अलावा लोगों ने उन्हें काफी कुछ गलत कहा। मुझे काफी बुरा लगा।

चहल ने यह भी बताया कि उनके मुश्किल समय में महवश उनके साथ थीं। उन्होंने काफी सपोर्ट किया है और वह नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में गलत बात करें।

वैसे महवश के बारे में बता दें कि वह रेडियो जॉकी के अलावा प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सेक्शन 108 प्रोड्यूस की थी। इसके अलावा उनकी हाल ही में सीरीज प्यार, पैसा प्रॉफिट रिलीज हुई है।

