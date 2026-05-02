रितेश देशमुख की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्में, पहले नंबर पर इस मूवी ने मारी बाजी

Top 10 Opening Day Collections: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये फिल्म रितेश देशमुख की टॉप 10 ओपनिंग डे कलेक्शन की लिस्ट में शामिल हो गई है।

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बीते दिन यानी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। राजा शिवाजी एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आए हैं। रितेश देशमुख की फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ रितेश देशमुख की ये फिल्म उनकी 'टॉप 10 ओपनिंग डे कलेक्शन' वाली लिस्ट में शामिल हो गई है।

रितेश देशमुख के बारे में रितेश देशमुख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म तुझे मेरी कसम से की थी। रितेश देशमुख तब से अब तक लगभग 40 हिंदी फिल्में कर चुके हैं। अपने फिल्मी करियर में रितेश देशमुख ने ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं। अब राजा शिवाजी में रितेश एक बेहद गंभीर रोल में नजर आए हैं। आइए जानते हैं रितेश देशमुख की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने ओपनिंग डे पर की सबसे ज्यादा कमाई।

रितेश देशमुख के 'टॉप 10 ओपनिंग डे कलेक्शन' हाउसफुल 4: लिस्ट में पहले नंबर पर साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 4 है। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म ने पहले दिन 19.08 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में रितेश देशमुख के साथ अक्षय कुमार, बॉबी देओल, कृति सेनन और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार नजर आए थे।

बागी 3: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2020 में आई फिल्म बागी 3 है। फिल्म ने पहले दिन 17.50 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। रितेश के साथ फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे।

एक विलेन: लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2014 में आई फिल्म एक विलेन है। फिल्म ने पहले दिन 16.72 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर नजर आए थे।

टोटल धमाल: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म टोटल धमाल है। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने पहले दिन 16.50 करोड़ की कमाई की थी।

हाउसफुल 3: लिस्ट में 5वें नंबर पर हाउसफुल 3 है। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 15.21 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार भी नजर आए थे।

हाउसफुल 2: लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 2 है। फिल्म ने पहले दिन भारत में 12.19 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को साजिद खान ने डायरेक्ट किया है।

ग्रैंड मस्ती: लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2013 में आई फिल्म ग्रैंड मस्ती है। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने पहले दिन भारत में 12.19 करोड़ की कमाई की थी।

राजा शिवाजी: लिस्ट में 8वें नंबर पर 1 मई, 2026 को रिलीज हुई फिल्म राजा शिवाजी है। फिल्म ने पहले दिन भारत में रात 10 बजे तक 11.70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

हमशक्ल्स: लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2014 में आई फिल्म हमशक्ल्स है। फिल्म को साजिद खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने भारत में पहले दिन 10.74 करोड़ की कमाई की थी।

हाउसफुल: लिस्ट में 10वें नंबर पर साल 2010 में आई फिल्म हाउसफुल है। फिल्म को साजिद खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने भारत में पहले दिन 9.32 करोड़ की कमाई की थी।